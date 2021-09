Wohlen: Lehrschwimmbecken im Bünzmatt soll saniert werden

Wohlen Lehrschwimmbecken im Bünzmatt soll für rund 1,5 Millionen Franken saniert werden Seit 1966 existiert im Wohler Schulhaus Bünzmatt die kleine Schwimmhalle mit dem Lehrschwimmbecken, das in die Jahre gekommen ist. Nun beantragt der Gemeinderat beim Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit für die Sanierung der Badwassertechnik in der Höhe von 1'561'000 Franken. Marc Ribolla 09.09.2021, 13.34 Uhr

Die Aussenansicht des Lehrschwimmbeckens beim Schulhaus Bünzmatt in Wohlen. zvg

Hunderte Kinder haben im Lehrschwimmbecken beim Wohler Bünzmattschulhaus ihre ersten Schwimmerfahrungen machen können. Seit 1966 ist es in Betrieb und wird aktuell von der gesamten Wohler Schule an fünf Tagen pro Woche benutzt. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder kleinere Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten an der Badewassertechnik umgesetzt.