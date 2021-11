Wohlen Kultur ist der Gemeinde wichtig – vor allem die Jungen sollen unterstützt werden Der Gemeinderat Wohlen hat sein Kulturkonzept überarbeitet. Dabei ist es ihm, wie auch der Kulturkommission und der Spiegelgruppe ein grosses Anliegen, dass alle Wohlerinnen und Wohler Zugang zu den kulturellen Veranstaltungen haben können. Andrea Weibel 13.11.2021, 05.00 Uhr

Kultur im Sternensaal ist nur eine der Institutionen, die das kulturelle Dorfleben bereichern und von Wohler Kulturbeiträgen profitieren.

Simon Kuhn (4.9.2019)

Kultur ist der Gemeinde Wohlen ein grosses Anliegen. In einer Analyse der kommunalen Kulturpolitik wurden sämtliche in Wohlen beheimatete Kulturakteure sowie alle aktiven politischen Parteien befragt. Dabei wurden die kulturelle Vielfalt und die Qualität des Kulturangebots im Dorf als überaus gut beurteilt. Einzig den unter 40-Jährigen mangelt es an kulturellen Veranstaltungen, wie sich ebenfalls zeigte.