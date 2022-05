Konkurs eröffnet: Die Wirtin der Flora-Bar in Wohlen gibt auf

Wohlen Konkurs eröffnet: Die Wirtin der Flora-Bar gibt auf – «Es ging einfach nicht mehr» Die legendäre Flora-Bar in Wohlen, eine der letzten Quartierbeizen, ist vorläufig Geschichte. Wirtin Angela Grolla hat aus finanziellen Gründen die Reissleine gezogen und schickt den Betrieb in den Konkurs. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.05.2022, 18.00 Uhr

Die Flora-Bar am Wohler Hofmattenweg bleibt vorläufig geschlossen. Marc Ribolla

Es ist eine der letzten noch verbliebenen Wohler Quartierbeizen, die Flora-Bar am Hofmattenweg 1. Viele Stammgäste verbinden mit der heimeligen Gaststätte Erinnerungen an früher. Im März 2020 hatte die quirlige Villmergerin Angela Grolla als Wirtin den Betrieb der «Flora» übernommen. Zuerst als Pächterin, ehe sie dann im Juli vergangenen Jahres vom Vorbesitzer die Flora Bar GmbH gekauft hatte.

«Sie hatte zwar damals eine Unterbilanz. Aber ich war guten Mutes, dass ich die ‹Flora› wieder auf Erfolgskurs bringen kann», erzählt die 35-Jährige. Gelungen ist dies Grolla zu ihrem Leidwesen nicht. Vergangene Woche hat die Geschäftsführerin schweren Herzens die Bilanz der Flora Bar GmbH beim Konkursamt deponiert. Seit dem 16. Mai ist das Lokal geschlossen.

«Viele meiner Stammgäste wissen es noch gar nicht. Ich brauchte zuerst einen Moment, um das alles zu verarbeiten, bevor ich damit an die Öffentlichkeit gehen konnte», sagt Grolla. Bis zuletzt hatte sie gehofft, dass die «Flora» die finanzielle Kurve noch kratzen kann. Denn daran und vor allem an den Folgen der Coronakrise sei sie gescheitert.

Sie bezahlte sich selbst keinen Lohn mehr aus

Am Engagement der Gastronomin mit Herzblut hat es jedenfalls nicht gefehlt. «Wir haben uns immer wieder etwas einfallen lassen und viel gemacht. Auch Konzerte und Events wie ein Food-Festival trotz damaliger Maskenpflicht und anderer Einschränkungen», blickt Grolla zurück. Man habe aber allgemein in der Region spüren können, dass die Menschen zwar wieder auswärts essen gehen, aber weniger Bars oder ähnliche Lokale besuchen würden.

Ex-Chefin der Flora-Bar: Angela Grolla. zvg

Das habe ihr schlussendlich das Genick gebrochen. Obwohl sie versuchte, die Flora-Bar so lange wie möglich am Leben zu halten. «Ich habe mir in den vergangenen Monaten selber keinen Lohn mehr ausbezahlt, um das Geschäft ausreichend liquid zu halten. Doch nun ging es einfach nicht mehr», berichtet Grolla. Sie habe gespürt, dass die Situation ihr auch körperlich und psychisch zusetzt.

Geöffnet war die Flora-Bar jeweils von Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr. Früher zu öffnen, hätte keinen Sinn gemacht, da das Lokal erst am Abend nach dem Feierabend der Gäste zu leben begann. Und auch die Personalkosten wären zu hoch gewesen. Vom Aus der Flora-Bar sind trotzdem auch drei Stundenlohn-Mitarbeitende betroffen, die jedoch alle nur zusätzlich zu ihren anderen 100-Prozent-Jobs arbeiteten.

Bereits wieder einen Job gefunden

Wie es mit der Flora-Bar weitergeht, ist noch offen. Das Gebäude gehört Max Steinmann, der das Restaurant Kartbahn in Waltenschwil betreibt. Angela Grolla sagt: «Ich habe mit Max gesprochen, und er ist mir überhaupt nicht böse, dass es nicht so geklappt hat, wie erhofft.»

Blick in die legendäre Flora-Bar. zvg (November 2021)

Für die abtretende Ex-«Flora»-Wirtin ist aber klar, dass die aktuelle Situation in der Gastronomie eine Herausforderung für einen allfälligen Nachfolger oder Nachfolgerin darstellen wird. Sie selbst hat bereits vergangene Woche aber wieder einen Job als Angestellte gefunden.

Grolla arbeitet nun im Aussendienst in einer gastroverwandten Branche als Verkäuferin. «Ich brauche den Kontakt zu den Menschen, wie ich es als Wirtin gewohnt war. Ein normaler Bürojob wäre absolut nichts für mich», meint sie.

