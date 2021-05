Wohlen Konferenz der Schulleiter bleibt bestehen: Gemeinderat setzt weiter auf bewährtes Führungs-Modell Mit der bevorstehenden Abschaffung der Schulpflege Ende 2021 gehen deren Aufgaben auch in Wohlen an den Gemeinderat über. Nach aussen hin wird sich wenig ändern. Marc Ribolla 07.05.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeitsgruppe (von links): Flurin Burkard (Bereichsleiter Gesellschaft, Soziales und Bildung), Arsène Perroud (Gemeindeammann), Paul Huwiler (Gemeinderat), Rolf Stadler (Präsident Schulleitungskonferenz), Franco Corsiglia (Präsident Schulpflege) und Franziska Walti (Schulleiterin Oberstufe Junkholz). Marc Ribolla

«Es gibt keinen Grund, um operativ am bestehenden Modell etwas zu ändern», bringt es Gemeindeammann Arsène Perroud in einem Satz auf den Punkt. Er spricht vom Schulleitungskonferenzmodell (SLK) der Schule Wohlen. An diesem will der Gemeinderat auch in Zukunft festhalten, wenn er ab 1. Januar 2022 mit der Abschaffung der Schulpflege das neue oberste Führungsorgan sein wird.