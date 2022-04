Wohlen Kind prallt in ein stehendes Auto – die Polizei sucht Zeugen Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind. Ein unbekannter Knabe prallte in die Seite eines stehenden Autos. Ohne sich mit der Autolenkerin abzusprechen, ging der Knabe weg. Auskunftspersonen werden gesucht. 26.04.2022, 15.43 Uhr

Kapo AG

Am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, ereignete sich in Wohlen an der Niederwilerstrasse einen Verkehrsunfall. Wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstagnachmittag mitteilt, stand eine 39-jährige Autolenkerin mit ihrem blauen Kia auf Höhe der Toyota-Garage im Stau. Dabei dürfte ein 8- bis 10-jähriges Kind in die Seite des Autos gerannt sein.