Wohler Einwohnerrätin wird NLA-Handballerin und tritt zurück

WOHLEN Kaum im Amt, tritt sie ab: Weshalb diese junge Wohlerin ihren Sitz im Einwohnerrat für NLA-Handball aufgibt Die 22-jährige FDP-Einwohnerrätin Francine Koch tritt zurück, weil sie neu für den Verein Yellow Winterthur Handball spielt. Damit macht sie den Sprung in die höchste Schweizer Liga. Der AZ hat sie erzählt, weshalb sie sich vor dem Rücktritt Sorgen gemacht hat. Laura Koller Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Francine Koch verabschiedet sich mit gutem Grund aus dem Wohler Einwohnerrat. Sie spielt ab jetzt in der obersten Schweizer Liga Handball. Laura Koller

Bis im April war Handball Francine Kochs Hobby, Ende Mai wurde der Sport zu ihrem Teilzeitjob. Sie wechselte zu Yellow Winterthur, der Klub spielt in der höchsten Schweizer Liga. Dazu kam es eher zufällig: «Eine Handball-Kollegin hat früher in Winterthur gespielt und meinte, dass dies auch ein Klub für mich wäre. Nach zwei Gesprächen mit dem Sportchef und einem Probetraining konnte ich Ende Mai meinen Vertrag unterzeichnen.» Bis jetzt spielte sie für den Handball-Klub Dietikon-Urdorf.

Die Sache ging zwar schnell über die Bühne, aber die Wohlerin überlegte sich diese Veränderung gut. Denn erst kurz zuvor, im Winter 2021, ist sie eine andere grosse Verpflichtung eingegangen. Die damals 21-jährige Koch wurde als FDP-Jungpolitikerin in den Einwohnerrat Wohlen gewählt. «Ich wurde von meinem Wahlerfolg positiv überrascht», blickt sie zurück.

Einwohnerrat und Handball in der höchsten Liga sind viel Arbeit

Verschiedene Gründe haben die Wohlerin in die Politik gezogen. Sie wollte sich für eine höhere Stimmbeteiligung einsetzten und sich für die lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer starkmachen. Koch sagt:

«Deshalb habe ich lange überlegt, ob ich jetzt meinen Rücktritt bekannt geben soll. Ich wollte meine Wählerinnen und Wähler nicht enttäuschen.»

Aber es war klar, dass sie Sport und Politik nicht unter einen Hut bringen konnte. Vor den Einwohnerratssitzungen muss sie viel lesen und sich vorbereiten, für Yellow Winterthur trainiert sie nun vier bis fünf Mal pro Woche. Dazu kommt ihr 80-Prozent-Pensum als Gewerbekundenberaterin bei der Aargauischen Kantonalbank und das Betriebsökonomiestudium an der Fernfachhochschule.

Weil sich Koch mit dem Winterthurer Klub eine tolle Möglichkeit bot, griff sie zu. «Wenn nicht jetzt, wann dann», erzählt die 22-Jährige. Deshalb gab sie an der Einwohnerratssitzung am 27. Juni ihren Rücktritt bekannt. «Ich hatte zwar etwas Sorgen vor dem Rücktritt, weil ich nur so kurz im Einwohnerrat war. Aber ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen erhalten.»

Dank des Schulsports entdeckte sie ihre Leidenschaft für Handball

Bereits im Juniorenalter hatte Koch Angebote, um in der Regionalauswahl Handball zu spielen. Damals gab sie dem Abschluss ihrer KV-Lehre und dem Berufseinstieg Vorrang. Ihre Leidenschaft für Handball entdeckte Koch bereits im Teenageralter beim Schulsport. Dort bildete sie mit einigen Schulkolleginnen ein Team, spielte später bei den Juniorenteams in Wohlen. 2017 wechselte die Rückraumspielerin zum Handballklub Dietikon-Urdorf und spielte dort in der 1. Liga.

Voll in ihrem Element: Francine Koch holt zum Wurf aus. Hier spielte sie noch für den Handballklub Dietikon-Urdorf. Claudio Thoma

(24.10.2021)

Koch spielt gerne strategisch und mag das Körperliche des Sports als Ausgleich zum Berufsalltag. Sie ist vom schnellen Spiel begeistert und steht gerne als Teil ihrer Mannschaft in der Halle:

«Man ist nicht alleine, wir gewinnen und verlieren als Team.»

Seit Anfang Juni trainiert die Wohlerin mit Yellow Winterthur. Bei dem Premier-League-Team kommt nun alles in einem neuen Ausmass daher. Von den vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche, über die professionelle Betreuung durch Physiotherapiepersonal, bis hin zur Ausrüstung.

Auf diesem Level Sport zu betreiben ist ein Teilzeitjob, besonders weil Koch für das Training nach Winterthur pendelt. Aber sie mag die neue Herausforderung und die körperliche Intensität: «Wenn ich aus der Halle komme, bin ich mental erholt.» Francine Koch kann es sich vorstellen, in ein paar Jahren in die Politik zurückzukehren. Aber jetzt will sie erst ihren Platz im Team finden und freut sich auf den Saisonstart Anfang September.

