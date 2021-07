Die Tafel des Strohmuseum Wohlen steht nun auch noch

Wohlen Kantonale Werbeaktion vor Vollendung: Die letzte Tafel im Freiamt steht und wirbt fürs Strohmuseum Anfang 2018 begann der Kanton Aargau mit der Montage von insgesamt 67 touristischen Hinweisschildern entlang der Kantonsstrassen. Im Freiamt ist das Werk nun vollbracht. Geworben wird fürs Wohler Strohmuseum, das Kloster Muri und die Altstadt von Bremgarten. Marc Ribolla 17.07.2021, 05.00 Uhr

Diese touristische Hinweistafel zum Wohler «Strohmuseum im Park» eingangs Wohlen von Bremgarten her kommend war die letzte noch fehlende im Freiamt. Marc Ribolla

Anfang dieser Woche packten die Mitarbeiter des kantonalen Werkhofs in Wohlen die letzte verbliebene Tafel im Lager an – und montierten sie an der Bremgarterstrasse kurz vor der Ortseinfahrt von Wohlen. Die Tafel zeigt das «Strohmuseum im Park» und gehört zur Serie der touristischen Hinweisschilder im Kanton Aargau.