Kanton beendet Wohler Polit-Streit: Einwohnerrat soll entscheiden

Wohlen Kanton beendet Polit-Streit: Einwohnerrat soll entscheiden, ob «vereinzelt gültige Stimmen» bei Wahlen veröffentlicht werden Bei den Gesamterneuerungswahlen im September 2021 wurden in Wohlen Hunderte Stimmen als «vereinzelt gültig» ausgewiesen. Im Protokoll stand nicht, wer sie erhalten hat. Dagegen reichte die Mitte-Fraktion damals eine Motion ein. Diese wurde zweimal vom Ratsbüro zurückgewiesen. Jetzt hat der Kanton entschieden. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Nun soll doch der Einwohnerrat Wohlen entscheiden, ab wie vielen Stimmen Kandidierende bei Urnenwahlen namentlich auf dem Wahlprotokoll genannt werden müssen. Andrea Weibel

Es war ein Hin und Her. Zweimal wies das Wohler Ratsbüro eine Mitte-Motion aus Verfahrensgründen zurück. Zweimal wandte sich die Mitte-Fraktion deswegen an den Kanton. Und zweimal rügte dieser das Ratsbüro. Jetzt, nach der zweiten Antwort des Kantons, ist aber Schluss. Der Kanton gibt der Mitte-Fraktion recht.

Im Streit, der schon gut ein Jahr dauert, geht es um «vereinzelt gültige Stimmen». An den Gesamterneuerungswahlen im September 2021 wurden im veröffentlichten Protokoll nach den Wahlen Hunderte Stimmen nicht zugewiesen, sondern pauschal als «vereinzelt gültig» zusammengefasst.

Genauer waren das 453 Stimmen bei den Gemeinderatswahlen, 1001 bei der Wahl zum Gemeindeammann und 483 bei der Wahl zum Vizeammann. Zum Vergleich: Bei den Wahlen 2017 wurden im Protokoll für die Wahl des Gemeindeammanns und des Vizeammanns schon Personen mit 19 gültigen Stimmen namentlich erwähnt.

Die Mitte-Fraktion reichte darum am 3. Oktober 2021 eine Motion ein. Ihr war wichtig, dass transparent informiert wird. Danach hätte das Ratsbüro die Motion an alle Einwohnerratsmitglieder verschicken und an einer der nächsten Einwohnerratssitzungen traktandieren sollen. Dies tat das Ratsbüro, das aus Vertretenden möglichst aller Einwohnerratsparteien besteht, nicht. Es fand, der Einwohnerrat sei für das Wahlprotokoll nicht zuständig.

Kanton schreibt: Die Motion ist gültig und muss vor den Rat

Die Mitte beschwerte sich also beim Kanton. Dieser gab der Fraktion im März recht und schickte die Motion zurück ans Wohler Ratsbüro. Damals vor allem aus einem Grund: Die Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, die das Protokoll angefertigt hatte, hätte nicht an der Abstimmung teilnehmen dürfen, in der das Ratsbüro entschied, ob die Motion gültig sei oder nicht. Also stimmte das Wohler Ratsbüro ohne sie nochmals ab. Es kam aber zum gleichen Ergebnis: Die Motion sei ungültig, der Einwohnerrat nicht zuständig für die Frage, ab wie vielen erhaltenen Stimmen Kandidierende auf dem Wahlprotokoll namentlich genannt werden müssten.

Also wandte sich die Mitte-Fraktion zum zweiten Mal an den Kanton. Während beim ersten Mal noch die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) auf die Beschwerde antwortete, ist es diesmal das übergeordnete DVI-Generalsekretariat. Ganz deutlich schreibt dieses nun: «Die Motion der Fraktion Die Mitte vom 3. Oktober 2021 ist für die Behandlung im Rat zuzulassen.»

Lang und breit wird im neunseitigen Entscheid aus Aarau erklärt, dass die Wohler Gemeindeordnung und das Geschäftsreglement des Einwohnerrats nicht genau übereinstimmten. Doch das sei in diesem Fall eigentlich egal, denn: «Nachdem feststeht, dass die Motionsfähigkeit des vorliegenden zu überprüfenden Vorstosses ohnehin gegeben ist [...], ist der Entscheid des Büros des Einwohnerrats vom 6. April 2022 ohnehin aufzuheben», heisst es auf Seite 8.

Parteientschädigung erhält Die Mitte nicht

Nun kommt die Motion «betreffend Behebung der unbefriedigenden Protokollierung der Gemeindewahlen an der Urne» der Mitte-Fraktion vom 3. Oktober 2021 also mit einem Jahr Verspätung doch noch vor den Einwohnerrat. Dieser hat laut dem Kanton die Kompetenz zu entscheiden, ab wie vielen erhaltenen Stimmen Kandidierende namentlich auf dem Wahlprotokoll ausgewiesen werden sollen. Und daran habe sich das Wahlbüro anschliessend zu halten.

Die Mitte Wohlen ist über diesen Ausgang sehr erfreut, wie Parteipräsident Harry Lütolf in einer Mitteilung schreibt. Er hält fest:

«Voraussichtlich nimmt damit eine leidige, langwierige und geradezu groteske Geschichte endlich ein Ende.»

Einen Punkt ihrer Beschwerde lehnte der Kanton allerdings ab. Sie erwartete nämlich eine Parteikostenentschädigung von der Gemeinde Wohlen. Dazu der Kanton schlicht: «Verfahrenskosten werden keine Erhoben. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.»

