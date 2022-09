Klares Ja zur Sanierung der Junkholz-Turnhalle für 5 Mio. Franken

Wohlen Junkholz-Turnhalle kann saniert werden: 57,4 Prozent der Abstimmenden sagen Ja zum 5-Millionen-Projekt Die knapp 50-jährige Turnhalle des Schulzentrums Junkholz muss saniert werden. Das ist nicht nur dem Gemeinderat und den Schulen klar, das sehen auch die Wohlerinnen und Wohler ein. Sie sagten an der Urne klar Ja zum nächsten Grossprojekt in der Gemeinde. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So wird die Dreifachturnhalle Jukholz bereits in gut einem Jahr aussehen. Visualisierung: zvg

Die Schülerinnen und Schüler, die Vereine und nicht zuletzt auch die steuerzahlende Bevölkerung können sich freuen: Die Dreifachturnhalle Junkholz in Wohlen kann saniert werden. Dafür sprach sich am Abstimmungssonntag eine Mehrheit von 57,4 Prozent der Urnengänger aus. Somit wurde das dritte Grossprojekt der Gemeinde genehmigt.

5,01 Mio. Franken teuer wird die Sanierung der knapp 50-jährigen Turnhalle. Von den total 3971 gültigen Stimmzetteln zeigten 2152 ein Ja, 1597 ein Nein zur Sanierung. Dies bestätigte das Ergebnis des Einwohnerrats, der im vergangenen März mit 28:11 Stimmen ebenfalls deutlich Ja zum Kredit sagte. Alle Wohler Parteien hatten sich im Vorfeld für die Sanierung ausgesprochen, einzig die SVP fand, diese sei noch nicht nötig.

«Die Argumente sprachen klar für das Projekt»

Der zuständige Gemeinderat und Vizeammann Thomas Burkard hält auf Anfrage fest: «Wir sind sehr froh über das Resultat. Wir haben es im Grunde so erwartet, denn die Argumente sprachen alle klar für das Projekt. Eine 50-jährige Sportanlage, die jeden Tag so stark genutzt wird, muss schlicht saniert werden.»

Weiter erklärt er, warum die Sanierung auch für die Wohler Steuerzahlenden von Vorteil ist:

«Wie man in den letzten Wochen lesen konnte, steigen die Strompreise ja deutlich. Da ist es absolut sinnvoll, die 50-jährige Halle energetisch zu sanieren.»

Dass 45,1 Prozent der Wohler Stimmbevölkerung an die Urne kam, habe wohl hauptsächlich mit den nationalen Abstimmungen zur AHV zu tun, die gleichzeitig durchgeführt wurden. «Das hat uns sicher auch noch geholfen und mehr Leute an die Urne gelockt», freut sich Burkard. Genau haben 4035 von total 8384 Wohler Stimmberechtigten an der Abstimmung teilgenommen, 64 Stimmen waren ungültig.

Die sanierte Halle soll schon Ende November 2023 eröffnet werden

Nun kann es sehr schnell weitergehen mit dem Projekt. «Wir müssen nur noch einzelne Details klären, werden aber auf jeden Fall das Baugesuch noch in diesem Jahr auflegen», so Burkard. Mit Einwendungen rechnet der Gemeinderat anschliessend nicht mehr.

So sieht die knapp 50-jährige Junkholz-Turnhalle derzeit aus. Bild: Marc Ribolla

(8. September 2022)

«Wenn alles rund läuft, soll bereits zu Beginn der Sommerferien 2023 mit den Bauarbeiten gestartet werden können», schaut der Vizeammann voraus. Er erklärt: «Ursprünglich haben wir uns überlegt, die Arbeiten zu staffeln und immer nur in den Schulferien durchzuführen. Aber das mussten wir allein schon aus finanziellen Gründen wieder verwerfen.»

Der Kompromiss sei, dass Schule und Vereine ihre Turnhalle von den Sommerferien im Juli bis Ende November nicht benützen können. «Dafür können sie dann aber schon wieder in die fertig sanierte Halle einziehen.» Von heute aus betrachtet sollen die 5 Mio. Franken teuren Arbeiten an den technischen Anlagen, der Fassade und weiteren Teilen der Dreifachturnhalle also bereits in gut einem Jahr fertig ausgeführt sein.

Es braucht vier Monate lang Fantasie und Flexibilität

«Das ist natürlich mit der Schule abgesprochen. Das Präsidium der Schulleiterkonferenz hat uns versichert, dass das alles auch für die Schule funktionieren wird», hält Burkard fest. «Der Vorteil ist, dass die Arbeiten im Sommer und Herbst durchgeführt werden, dann sind nicht nur die grossen Ferien, sondern die Sportlektionen können auch im Freien auf der Wiese, beim Vita-Parcours im Wald oder in der Badi stattfinden. Es braucht etwas Fantasie und Flexibilität, aber für eine neu sanierte Halle wird das machbar sein. Vor allem, da die Arbeiten lediglich gut vier Monate dauern.»

Dies ist also neben der neuen Hofmattensporthalle (16 Mio. Franken) und dem teilweise neuen, teilweise sanierten Schulzentrum Halde (55 Mio. Franken) bereits das dritte Infrastruktur-Grossprojekt, das Wohlen derzeit zu stemmen hat.

Doch in der Medienmitteilung schreibt der Wohler Gemeinderat: «Mit dieser Investition wird das 1974 in Betrieb genommene und seither intensiv genutzte Gebäude wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig erneuert. Es darf eine Nutzungsdauer von weiteren 45 Jahren erwartet werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen