Wohlen Junge Fussgängerin angefahren – mutmassliche Verursacherin fährt davon In Wohlen wurde am Dienstag eine Fussgängerin von einem Personenwagen angefahren. Sie erlitt dabei Fussverletzungen. 11.05.2021, 14.02 Uhr

Am Dienstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass eine 16-jährige Fussgängern um ca. 07:45 Uhr in Wohlen beim Abbiegen von der unteren Farnbühlstrasse in den Reithallenweg durch einen ebenfalls abbiegenden weissen Kleinwagen touchiert wurde und zu Boden stürzte.