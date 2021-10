Jugendfest Wohlen 2022 findet statt

Amtsgericht Waldshut-Tiengen Razzia mit 75 Einsatzkräften: Nagelstudio-Betreiberin soll Ausländer eingeschleust haben

Neun Nagelstudios in der Waldshuter Innenstadt wurden 2018 in einer grossangelegten Aktion durchsucht. Der Gerichtsfall einer heute 26-jährigen Vietnamesin gibt Einblicke in die mutmasslich illegalen Geschäftspraktiken. Doch die juristische Aufarbeitung erweist sich als schwierig.