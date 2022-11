Der neue Leiter der Wohler Integra heisst Jonas Meier

Wohlen Jonas Meier, der neue Leiter der Integra Freiamt, wurde von den Mitarbeitenden auf Herz und Nieren geprüft Jonas Meier hat am 1. Oktober die Geschäftsleitung der Wohler Integra übernommen. Der 39-Jährige aus Bremgarten ist begeistert von seiner neuen Stelle und hat bereits einige Ideen entwickelt, die er umsetzen möchte. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.00 Uhr

Jonas Meier ist seit dem 1. Oktober Geschäftsführer der Integra Freiamt. Bild: Mathias Förster

Die Stellenausschreibung für die Geschäftsführung der Integra wartete Jonas Meier gar nicht erst ab. Er bewarb sich gleich, nachdem sein Vorgänger Peter Truttman in den Regierungsrat des Kantons Nidwalden gewählt wurde. Er verliess im Juni dieses Jahres die Wohler Institution. Jonas Meier bestätigt: «Ich habe mit diesem Job schon lange geliebäugelt. Nun war die Zeit reif.»

Der Vater dreier Teenager arbeitete die vergangenen 13 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Rehaklinik Bellikon. Zuletzt war der 39-Jährige, der die Masterausbildung in Management im Sozial- und Gesundheitsbereich absolvierte, als Leiter des Kompetenzzentrums berufliche Eingliederung tätig.

Jonas Meier schnupperte in alle Abteilungen rein, auch bei Remo Troxler, Gruppenleiter Montage und Verpackung. Bild: Mathias Förster

Meier wuchs als Sohn des AZ-Kolumnisten Jörg Meier in Wohlen auf und lebt heute mit seiner Familie in Bremgarten. Er habe sich oft das Beispiel Integra vor Augen gehalten, wenn es während des Studiums galt, Strategien umzusetzen, erzählt er.

Am ersten Arbeitstag gab's Nussschnecken für alle

Seit dem 1. Oktober muss er sich nicht nur gedanklich mit der Umsetzung von Strategien befassen, sondern kann diese aktiv angehen. Er nutzte die vergangenen Wochen, um die Institution kennen zu lernen. Er packte bei der Wohngruppe mit an, schaute der Küchenmannschaft bei der Arbeit über die Schultern und weiss nun, wie die Glückwunschkarten in der Kreativwerkstatt entstehen.

Begeistert hat ihn der Zusammenhalt und die Identifikation aller, die in der Integra arbeiten. Meier schwärmt: «Die Integra bietet eine grosse Vielfalt an Arbeitsplätzen. In der Küche werden beispielsweise jeden Tag 220 Mittagessen zubereitet.»

An seinem ersten Arbeitstag spendierte er Nussschnecken für alle. Das kam bei den Mitarbeitenden gut an. Zum süssen Gebäck wurde dem Team das Interview mit dem neuen «Chef» auf Video gezeigt. Meier liess sich im Vorfeld von zwei Mitarbeitenden interviewen. Er erzählt schmunzelnd: «Das war schwieriger als mein Bewerbungsgespräch.» Er erzählt:

«Unter anderem wollten sie wissen, ob und wie ich mit Menschen mit einer Beeinträchtigung umgehen werde.»

Die Integra bietet 200 Arbeitsplätze mit Tagesstrukturen an. Bild: Mathias Förster

Die Integra bietet über 200 Plätze mit Tagesstruktur (Arbeit und Beschäftigung) und 75 Wohnplätze an. Trainings und individuelle Abklärung ermöglichen einigen Mitarbeitenden zudem, sich beruflich zu integrieren oder eine Ausbildung zu absolvieren. Meier sagt: «Wir sind ein grosses KMU, das Auftragsarbeiten ausführt und zu der eine Wäscherei, ein Gartenservice und ein Restaurant gehören.»

Das Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten

Noch will er sich nicht zu möglichen Projekten äussern. Erst wolle er sich seriös einarbeiten, sagt er. Herausforderungen aber gibt es einige, die er gemeinsam mit einem Team an langjährigen Mitarbeitenden annehmen wird. Er nennt unter anderem die speziellen Bedürfnisse von älteren Mitarbeitenden, denen man Rechnung tragen will. Angedacht ist aber auch eine Wohngemeinschaft für Menschen zwischen 16 und 20 Jahren.

Ein Anliegen ist Meier, dass die Bewohnenden weiterhin ein Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde Wohlen bleiben. Pläne, dies auszubauen, hat er. Aber die verrät er noch nicht. Und wenn er sie dann präsentieren wird, dann gibt's hoffentlich wieder Nussschnecken für alle.

