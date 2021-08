Südumfahrung Wohlen: Planung startet

Verkehr Jetzt reicht's mit dem Stau im Dorf: Planungsstart für die Wohler Südumfahrung Gerade jetzt, wo die Nutzenbachstrasse, die sonst als Umfahrungsstrasse für Wohlen dient, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist, staut sich der Verkehr besonders stark im Strohdorf. Doch mitten in dieser allgemeinen Anspannung macht der Kanton Hoffnung: Jetzt soll die Südumfahrung geprüft werden. Andrea Weibel 20.08.2021, 10.50 Uhr

Auch beim Wohler Kirchenplatz staut sich der Verkehr täglich. Dem will der Kanton nun ein Ende setzen. Marc Ribolla (17.6.2021)

Nicht nur Wohlen wächst, sondern das ganze Freiamt. Und zwar in rasantem Tempo. Das bringt natürlich auch immer mehr Verkehr mit sich. Nachdem der Kanton bei der Autobahnauffahrt in Lenzburg nun viel dafür unternommen hat, um den Verkehr flüssiger zu machen, arbeitet er sich das Freiamt hinauf, denn hier stauts täglich gewaltig. Das Projekt, mit dem er den Stau beim Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon minimieren könnte, hat er diesen April vorgestellt. Auch zum Kreisel Badi in Villmergen gibt es schon Überlegungen.