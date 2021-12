Das 110 Meter lange Dach des Bushofs ist einem Strohgeflecht nachempfunden und das Aushängeschild des Areals. Bild: Marc Ribolla

Wohlen Jahrzehnt-Projekt Bushof ist vollbracht – verfolgen Sie den Bauverlauf aus der Vogelperspektive In Wohlen geht am Donnerstag, 23. Dezember, nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit der neue Bushof am Bahnhof komplett in den Betrieb. Das Projekt stellt für den öffentlichen Verkehr der Region einen Meilenstein dar. Die AZ begleitete den Bau mit Drohnenaufnahmen. Marc Ribolla und Andrea Weibel Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Am Ende ging es doch noch schneller als zuletzt erwartet. Statt wie angekündigt erst im neuen Jahr, gehen die letzten Bushaltekanten am neuen Wohler Bushof am Bahnhofplatz schon heute in Betrieb. Damit endet ein Grossprojekt, das im April 2019 mit dem Spatenstich startete. Es umfasste nebst dem neuen Bushof auch eine Park+Rail-Anlage in der neuen darunterliegenden Tiefgarage und einen rundum erneuerten Bahnhofplatz.

Die Einfahrt in die Tiefgarage mit der Park+Rail-Anlage und dem neuen Bushof darüber Bild: Marc Ribolla

Wohlens Gemeindeammann Arsène Perroud freut sich, dass es mit der kompletten Inbetriebnahme noch vor Weihnachten reicht. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt trotzdem. Perroud sagt: «Es ist natürlich schade, dass der Betrieb so gestaffelt begonnen werden musste und nicht alles gleichzeitig möglich war.» Ursprünglich sollte alles im Herbst fertig werden. Wegen pandemiebedingter Lieferschwierigkeiten bei gewissen Baumaterialien kam es aber zu Verzögerungen. Die Tiefgarage und ein Teil der Buskanten wurden deshalb schon in den vergangenen Monaten eröffnet. Das grosse Eröffnungsfest steigt nun im August 2022.

Der neue Wohler Busbahnhof mit den Buskanten unter dem Dach. Bild: Chris Iseli

«Der neue Bushof ist ein wichtiger Bestandteil der regionalen ÖV-Drehscheibe Wohlen. Er hat für die gesamte Region grosse Bedeutung», erklärt Perroud. Angestossen wurde diese Entwicklung 2013 mit einer Machbarkeitsstudie namens «Entwicklung Bahnhof Wohlen».

In verschiedenen Etappen genehmigten seither der Einwohnerrat und die Stimmbevölkerung die entsprechenden Kredite. Die Gesamtkosten, getragen von Bund, Kanton, Gemeinde und anderen Beteiligten, belaufen sich auf rund 23 Millionen Franken. Für Wohlen werden es 11,4 Millionen sein. «Der Kostenvoranschlag kann voraussichtlich eingehalten werden. Grosse Risiken sind keine mehr vorhanden», so Perroud.

Er lobt zudem die Gestaltung: «Das Bahnhofsgebäude kommt nun mit dem freien Bahnhofplatz besser zur Geltung. Ausserdem ist die Architektur des Bushofs offen und leicht. Die ganze Anlage ist sehr übersichtlich, was mehr Sicherheit bringt.»

Bild: zvg

Im April 2019 starteten die Bauarbeiten zum neuen Bushof Wohlen mit dem offiziellen Spatenstich. Schon auf der Drohnenaufnahme vom 3. Dezember ist erkennbar: Das Pärkli samt den alten Bäumen ist weg, direkt neben dem Bahnhofsgebäude (rechts auf dem Bild) ist ein grosser Graben aufgerissen worden, dort haben die Arbeiten für die Tiefgarage mit den 110 Parkplätzen begonnen.

Die Busse sind an verschiedene Haltestellen rund um den Bahnhof und sogar ennet der Gleise an die untere Farnbühlstrasse verlegt worden. Gerade für Ortsunkundige oder solche, die nicht oft Bus fahren, war es deshalb zu Beginn nicht ganz einfach, ihren Bus zu finden.

Bild: Sandra Ardizzone

Im Mai 2020 konnte der Deckel auf die Tiefgarage gebaut werden. Diese liefert spannende Zahlen: Für die 110 Parkplätze zählende Anlage mussten auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern 16'000 Kubikmeter Aushub abgeführt werden. Das entspreche über 30 Einfamilienhäusern oder mehr als 1300 Lastwagenladungen, sagte die Bauleitung voraus.

Für die Garage selbst kamen 5000 Kubikmeter Beton und 550 Tonnen Armierungseisen zum Einsatz. An Spitzentagen arbeiteten 30 Personen auf der Baustelle. Bis im Juli wurden auch die Buskanten erstellt, die von oben gesehen Bremgarter Weidlingen ähneln, die auf dem ruhigen Wasser des Bahnhofplatzes treiben.

Bild: Sandra Ardizzone

Anfang November 2020 konnte die Gemeinde Wohlen freudig berichten, dass die Bauarbeiten am Bushof und Bahnhofplatz deutlich schneller vorangekommen seien, als ursprünglich geplant. Anstatt erst im Februar 2021 konnte bereits dann mit der dritten und vorletzten Bauphase begonnen werden.

In dieser Phase durften einige Buslinien die neuen Haltekanten anfahren. Währenddessen wurde weiter an der Tiefgarage und am Perron gearbeitet. Zur Erinnerung: Der vorherige Bushof wurde 1983 für vier Busse gebaut. Auf diesem Bild werden die neuen elf Buskanten deutlich – einige sind verlängert und für zwei Busse konzipiert –, von denen die mittlerweile 14 Buslinien verkehren werden.

Bild: Sandra Ardizzone

Im Januar 2021 glaubte die Bauleitung und mit ihr die Gemeinde Wohlen noch daran, dass Bushof und Bahnhofplatz im September eingeweiht werden könnten. Wegen der starken Schneefälle im Januar war man lediglich eine Woche im Verzug.

Die Gemeinde konnte es kaum abwarten, das Highlight des Baus entstehen zu sehen: Im Frühling 2021 sollte das 110 Meter lange Dach des Bushofes Stück für Stück entstehen. Dieses würde, passend zur Strohmetropole Wohlen, in Strohgeflechtsoptik daherkommen. Dafür mussten die Bushaltestellen wieder an andere Orte rund um den Bahnhof verlegt werden.

Bild: Severin Bigler

Im Februar 2021 wusste die Gemeinde Wohlen noch nicht, dass Lieferengpässe bei der Dachuntersicht die Fertigstellung des Bushofes um mehrere Monate verzögern würde. Davon unbetroffen blieb die Tiefgarage mit der Park+Rail-Anlage. Sie wurde termingerecht fertig und konnte wie geplant am 7. September 2021 eröffnet werden.

Auf dem Bild ist die Einfahrt zu sehen. Was nicht mehr auf dem Bild ist: das kleine Trafohäuschen, das zuvor im Pärkli gestanden hat und bei dem sich besonders Kinder oft gefragt hatten, was es wohl beheimaten könnte. Die neue Trafostation wurde in der Tiefgarage eingebaut.

Bild: Sandra Ardizzone

Aus der Vogelperspektive sah das spektakuläre Dach des Bushofes im Juni bereits fertig aus. Doch das war es nicht. Wegen Corona gab es Lieferschwierigkeiten beim Material. Ende August hätte alles eröffnet werden sollen. Im September machte dann sogar Bundesrätin Simonetta Sommaruga beim neuen Wohler Bahnhofplatz samt Bushof Halt – allerdings hielt sie ihre Rede zur Bedeutung der ÖV-Drehscheibe noch auf der Baustelle.

Es wurde damit gerechnet, dass die Arbeiten Ende Oktober fertig sein würden. Danach mussten die Pendler gar auf Anfang 2022 vertröstet werden. Doch das Weihnachtsgeschenk für Wohlen darf nun schon ab heute benützt werden.

