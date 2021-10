Sascha Heubacher erzählt,wie es mit dem Kino in Wohlen weitergeht

Am Mittwochmorgen wurde in Wohlen der Kran bei der Kinobaustelle abgebaut. Gerüchte, was mit dem Besitzer des ehemaligen Rex passiert sei, kursieren bereits seit Wochen im Dorf. Gegenüber der AZ äussert sich der Besitzer Sascha Heubacher nun zu den Geschichten und erzählt, wie es mit dem Projekt weitergeht.

Melanie Burgener Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr