Wohlen - Kaffee und Kuchen mitten im Industriequartier

Wohlen In den Winkler-Gebäuden an der Nordstrasse tut sich was– gibt es bald frische Gipfeli im Industriequartier? Der Gebäudekomplex an der Nordstrasse 1 ist in die Jahre gekommen. Dank einer Komplettsanierung eröffnen sich nun ganz neue Möglichkeiten: Die Besitzerin kann sich vorstellen, dass bald ein Café, ein Nähstübli oder ein Velomechaniker einzieht und frischen Wind in das graue Industriequartier bringt. Pascal Bruhin 18.09.2021, 05.00 Uhr

Nordstrasse 1, Wohlen, Umbau, Sanierung, Winkler Livecom, Nord Eins. Pascal Bruhin

«Kafi ond Chueche» mitten im Industriequartier? Das wird in Wohlen wohl schon bald möglich sein. Denn es tut sich was an der Nordstrasse 1. Der in die Jahre gekommene Gebäudekomplex aus den 70er- und 80er-Jahren wird seit 2005 vom Veranstaltungstechniker Winkler Livecom genutzt. Nun stehen grössere Veränderungen an. «Das Gewerbehaus ist mittlerweile komplett leer», sagt Charothorn Kiatprasert, Portfoliomanager der Intershop Management AG, deren Schwesterfirma, der zürcherischen SGI Schweizerische Gesellschaft für Immobilien AG, die Immobilie seit drei Jahren gehört.

Portfoliomanager Charothorn Kiatprasert führt durch die leeren Hallen im Gewerbehaus. Pascal Bruhin

Kiatprasert führt die AZ durch die leeren Hallen. Das Gewerbehaus mit Baujahr 1973 ist das erste von zwei Gebäuden auf dem Gelände, das saniert wird. Ursprünglich wurde es von der Firma Strapex genutzt. Diese hat nach dem Umzug in den Rigacker ihre Zelte in Wohlen im Dezember 2015 definitiv abgebrochen und ihre letzte noch im Freiamt verbliebene Abteilung nach Dietikon gezügelt.

Das Gewerbehaus mit Baujahr 1973 (grün) und das Bürohaus aus den Jahren 1972 und 1987 (gelb) werden komplett saniert. zvg

Wohler Architekturbüro mit Planung beauftragt

Bauarbeiter sind überall verteilt in den Hallen zu finden. «Wir werden das Gebäude kernsanieren, die Wärmedämmung und die Fenster austauschen», erklärt Kiatprasert. Die Bauarbeiten am Gewerbehaus sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Dann kommt das Bürohaus, das aus den Jahren 1972 (alter Teil) und 1987 (neuer Teil) stammt, an die Reihe.

Mit der Gesamtplanung beauftragt wurde das Wohler Architekturbüro Stutz Kohli. Die Gebäude werden nachhaltig saniert: Auf den Dächern sind denn auch Fotovoltaikanlagen geplant, die dereinst eine neue Wärmepumpe autark versorgen sollen. In die Komplettsanierung der beiden Gebäude wird ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert.

Auf dem Gelände sollen neben Gewebe- und Büroflächen auch Retail- und Gastronomieflächen entstehen. «Wir können uns im Erdgeschoss des Bürogebäudes sehr gut eine Bäckerei mit Café vorstellen», führt Kiatprasert aus. «Aber auch ein vollwertiges Restaurant wäre theoretisch denkbar.» Denn die Flächen von bis zu 400 Quadratmetern sind flexibel einteilbar. «Wir sind sehr offen», sagt der Portfoliomanager. «Vom Nähatelier, über eine Velohandlung- oder Werkstatt bis hin zum Fachmarkt für Tierbedarf ist vieles möglich.» Er führt aus:

«Unser Ziel ist es, ein möglichst vielfältiges Nutzungsangebot zu ermöglichen.»

Eine Bäckerei mit Café, wie hier in der Visualisierung, können sich die Besitzer sehr gut vorstellen. Im Hintergrund die Schüwo auf der gegenüberliegenden Strassenseite. zvg

Eingänge werden auf die Strassenseite verlegt

Um die Visibilität und die Zugänglichkeit zu erhöhen, werden die Eingänge von der Hinterseite des Gebäudes auf die Vorderseite verlegt, der vordere Bereich wird zur Strasse hin geöffnet und davor entstehen grossflächige Terrassen. In den Obergeschossen werden wie bis anhin Büroflächen angesiedelt sein.

In den Obergeschossen des Bürogebäudes entstehen flexibel einteilbare Büroflächen. Pascal Bruhin

Die Planungen zur Sanierung haben vor rund zwei Jahren begonnen. «Wir stellten uns die Fragen: Was kann man mit dem Gebäude machen? Und was braucht der Markt?», sagt Kiatprasert. Ein kompletter Neubau sei zwar eine Option gewesen, aus ökonomischen und ökologischen Gründen habe man sich aber dagegen entschieden. Dass mit der Pandemie der klassische Retailverkauf vor Ort an Bedeutung eingebüsst hat, habe die Pläne aber nicht weiter beeinflusst. Kiatprasert sagt: «Wir glauben, dass nach wie vor ein gewisser Bedarf an Ladenflächen da ist.»

Migros oder Coop dürften kaum einziehen

Ein Grossverteiler wird sich hingegen kaum an der Nordstrasse ansiedeln. Kiatprasert erklärt: «Aufgrund der Bau- und Nutzungsordnung und der Lage in der Gewerbezone dürfen die einzelnen Geschäfte nicht mehr als 500 Quadratmeter Fläche aufweisen.» Zudem sind sämtliche grossen Detailhändler mit einer grossen Filiale in Wohlen bereits vertreten. Das Bürogebäude soll Anfang 2023 bezugsbereit sein.

So sollen die beiden Gebäude nach der Sanierung aussehen. Visualisierung: zvg

Winkler Livecom übrigens wird dem Standort Wohlen treu bleiben. Das Unternehmen wird nach der Sanierung wieder das Erd- und einen Teil des Untergeschosses des Gewerbegebäudes, eine Etage im Bürogebäude sowie das Hochregallager mieten. Die restlichen Flächen sind seit etwa einem Monat auf den bekannten Immobilienplattformen zur Vermietung ausgeschrieben. Einige Interessenten haben sich laut Kiatprasert bereits gemeldet. Man darf gespannt sein.

Weitere Informationen zum Bauprojekt gibt es auf www.nordeins.ch.