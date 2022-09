Wohlen: Energiesparen mit neuem Eisverfahren im Schüwo-Park

Fabian Zehnders Start in den neuen Job als Betriebsleiter des Schüwo-Parks in Wohlen ist geglückt: Die Hitze lockte rund 37'000 Gäste in die Badi. Nun zieht er Bilanz und blickt auf die Eishallensaison, die bald beginnt.

Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr