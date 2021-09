Schüwo Park Wohlen, der Verwaltungsratspräsident spricht Tacheles

Wohlen «Ich will mir das nicht mehr antun» –Abtretender Schüwo-Park-Verwaltungsratspräsident kritisiert den Gemeinderat Wer zwischen den Zeilen las, der konnte anhand der Pressemitteilung erahnen, dass es bei der Sportpark Bünzmatt AG nicht gut bestellt ist. Der Verwaltungsrat kritisierte, dass er das vorhandene Potenzial nicht ausschöpfen konnte. Nun spricht der scheidende Präsident Patrick Amstutz Tacheles. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Drei Verwaltungsräte verlassen die Sportpark Bünzmatt AG. Präsident Patrick Amstutz bezieht dazu Stellung. Nathalie Wolgensinger

Es sind deutliche Worte, die der Verwaltungsratspräsident der Wohler Sportpark Bünzmatt AG wählt. Patrick Amstutz macht aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr, er sagt:

«Ich kann vieles, das politisch entschieden wurde, nicht nachvollziehen. Ich bin frustriert und will mir das nicht länger antun.»

Er habe sich den Entscheid nicht einfach gemacht, doch zuletzt, so gesteht er ein, sei ihm keine andere Wahl geblieben. Ein Amt, das er neben Beruf und Familie ausführe, das müsse Spass machen. Und das tat es nicht mehr. Nach 26 Jahren tritt er im kommenden März aus dem Verwaltungsrat zurück. Schon jetzt ausgetreten sind die Verwaltungsräte Matthias Jauslin und Matthias Fricker.

Die Gemeinde trägt das Risiko zu 100 Prozent

Für Amstutz nahm das Unglück seinen Lauf, als der Gemeinderat die Eigentümerstrategie vorlegte. «Es dauerte drei Jahre, bis das Papier ausgearbeitet war. Dass man drei Jahre an diesem Papier arbeitet, das ist doch schon sehr seltsam», sagt er. Die Strategie, so empfanden er und seine Kollegen, hätte sie in ihrem Elan ausgebremst.

Sauer aufgestossen sei ihnen beispielsweise, dass der Gemeinderat keine konkrete Stossrichtung für die Weiterentwicklung des Schüwo Parks in die Strategie aufnehmen wollte.

Ausserdem sei die Eigentümerstrategie auf das Verwalten ausgelegt und habe dem Verwaltungsrat zu wenig unternehmerische Freiheit überlassen. So habe beispielsweise der Gemeinderat ein Vetorecht auf die Eintrittspreisgestaltung.

Gemeindeammann Arsène Perroud nimmt dazu wie folgt Stellung: «Die Eigentümerstrategie wurde gemeinsam mit dem Verwaltungsrat erarbeitet. Als alleinige Eigentümerin trägt die Gemeinde das Risiko zu hundert Prozent.» Es sei nicht einfach, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und zugleich unternehmerische Freiheit walten zu lassen und das Verlangen der Öffentlichkeit nach langen Öffnungszeiten und tiefen Eintrittspreisen befriedigen zu können.

Die Ausarbeitung der Strategie habe man Anfang 2020 an die Hand genommen. Perroud gesteht ein, dass man dies zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich vor der Genehmigung der Leistungsvereinbarung, hätte machen müssen. Dass dies nicht geschah, sei «der Dynamik und Geschwindigkeit beim Baustart im Jahr 2017 geschuldet und wurde bei der Präsentation der Eigentümerstrategie kommuniziert».

«Ein aussergewöhnlich ausgeglichenes Gremium»

Der Betriebsbeitrag von 480'000 Franken sei viel zu tief angelegt, kritisiert Amstutz, es verunmögliche wirtschaftliches Arbeiten. Gemeindeammann Perroud erklärt: «Der Betriebsbeitrag wurde mit der Finanzierungsvorlage des Baukredits ermittelt und entsprach dem Defizit von Eisbahn und Schwimmbad der vergangenen fünf Jahre.»

Für den Gemeinderat sei festgestanden, dass dieser Beitrag nach einigen Jahren überprüft werden müsse, das sei so auch in der Leistungsvereinbarung festgehalten. Die neue Anlage sei nicht mit der alten zu vergleichen. Zudem sei in der Leistungsvereinbarung zu wenig berücksichtigt, dass der Park auch ausserhalb der Saison zugänglich sei, die technischen Anlagen komplexer und die Nebensportanlagen umfangreicher. Hinzu kommt, dass man für die Neuberechnung einige normale Saisons als Grundlage bräuchte.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Das Geschäftsjahr 2020/21 schliesst mit einem Verlust von 357'662 Franken. Dazu beigetragen haben die Pandemie und das schlechte Wetter. Die Eishalle musste wegen des mehrmonatigen Lockdowns eine Umsatzeinbusse von 38 Prozent hinnehmen. Das Eigenkapital betrug im März noch 2,27 Mio. Franken. Es bleiben noch 0,77 Mio., bis Sanierungsmassnahmen beschlossen werden müssen. In dieser Schieflage verlässt Amstutz, der als Wirtschaftsprüfer im Bereich Fusionen und Übernahmen arbeitet, nun das Schiff. Er versichert:

«Ich war 26 Jahre lange mit Herzblut dabei, ich verlasse den Verwaltungsrat nicht Knall auf Fall. Bis ein Nachfolger gefunden ist, mache ich weiter.»

Man halte sich an die Eigentümerstrategie bei der Wahl einer Nachfolge, so Perroud. Der bisherige Verwaltungsrat sei, bis auf die unausgewogene Vertretung der Geschlechter, ein aussergewöhnlich ausgeglichenes Gremium gewesen, lobt er.