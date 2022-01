Interview mit Wohler Einwohnerrat Meinrad Meyer (die Mitte)

Interview «Ich habe immer noch Lust zu politisieren» – der ehemalige Einwohnerratspräsident sitzt nun wieder im Wohler Rat Der 63-jährige Meinrad Meyer (die Mitte) war zwei Jahre lang Wohler Einwohnerratspräsident. Normalerweise treten die Politikerinnen oder Politiker nach diesem Amt aus dem Einwohnerrat zurück. Meyer liess sich aber erneut wählen. Mit der AZ schaut er zurück und voraus. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Meinrad Meyer (die Mitte) ist nach zwei Jahren als Einwohnerratspräsident wieder normales Mitglied des Rates. zvg/Gregor Galliker

Am Montag sass Meinrad Meyer zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder an einem Pult zwischen den Wohler Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten. Zwei Jahre lang war sein Platz oben auf der Bühne gewesen, wo er als Präsident auf das Plenum hinuntergeschaut hat.

Wie hat es sich angefühlt, wieder unten im Casinosaal zu sitzen?

Meinrad Meyer: Sehr gut. Der grösste Unterschied war, dass ich das Wochenende davor freihatte und mich nicht auf die Sitzung vorbereiten musste.

Es ist selten, dass sich ein Einwohnerratspräsident nach seiner Amtszeit wieder in den Rat hinunter setzt. Wieso taten Sie das?

Ich habe immer noch Lust zu politisieren. Ich bin 63 Jahre alt und werde wohl nicht die ganze Amtsperiode mitmachen. Aber es gibt noch Themen, die ich voranbringen möchte.

Zum Beispiel?

Das Isler- und das Merkur-Areal, vor allem aber der Verkehr. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass ein neues Verkehrskonzept ausgearbeitet wird und das Zentrum Wohlens vom Verkehr entlastet wird.

Seit 2011 sind Sie im Einwohnerrat, zwei Jahre als dessen Präsident. Wie hat sich das Ratsklima aus Ihrer Sicht entwickelt?

Verglichen mit früher, habe ich das Gefühl, dass sicher deutlich sachbezogener und ruhiger politisiert wird im Wohler Einwohnerrat. Natürlich ist das Klima ab und zu etwas hart, das darf es auch sein. Aber die grossen Themen, die allein schon in den vergangenen beiden Jahren genehmigt werden konnten, zeigen, dass der Rat konsensfähig ist.

Sie sprechen vom Schulzentrum Halde und der neuen Turnhalle Hofmatten?

Genau. Beides sind sehr grosse und teure Projekte. Und beide sind nicht etwa knapp, sondern mit grosser Mehrheit vom Parlament und vom Volk genehmigt worden. Das zeigt mir, dass der Einwohnerrat gut funktioniert.

Meinrad Meyer bei der Verabschiedung der Schulpflege Wohlens. Pascal Bruhin (14.11.2021)

Wie schätzen Sie den neuen Einwohnerrat ein, der seit vorgestern Montag die Wohler Bevölkerung vertritt?

Persönlich glaube ich, dass er durch die neue Zusammensetzung nochmals an Format gewonnen hat. Ich bin äusserst zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Gemeinde Wohlen weiterbringen können.

Konnten Sie als Präsident auch etwas bewirken?

(lacht) Ja, durch meinen Stichentscheid konnte ich das Bahnhoffest genehmigen, das wir hoffentlich nächsten August feiern können. Nicht nur als Mitglied der Göttigesellschaft bin ich dafür bekannt, dass ich Feste sehr mag. Aber im Ernst: Mit dem Fest können wir der Bevölkerung zeigen, was wir am Bahnhof Tolles erreicht haben. Denn das Volk wird auch über den zweiten Teil mit der BD-Haltestelle und dem Freiverlad früher oder später abzustimmen haben.

Was konnten Sie sonst noch ausrichten als Präsident?

Im Grunde arbeitet man als Einwohnerratspräsident für alle anderen und schaut, dass regelkonform und sachbezogen politisiert wird. Ausserdem wird man oft zu Einweihungen und anderen Festen als Repräsentant eingeladen. Auf diesen Teil des Amts habe ich mich vorher sehr gefreut. Leider hat mir da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erst im letzten halben Jahr gab es wieder mehr zu repräsentieren. Ein Highlight war sicher der Besuch von Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Einweihung des Bushofes. Dass die meisten dieser Anlässe aber abgesagt werden mussten, bedaure ich sehr.

Als Einwohnerratspräsident konnte Meinrad Meyer (Zweiter von links) zusammen mit dem Gemeinderat auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga (Dritte von rechts) zur Einweihung des Bushofes begrüssen. Das war sicher ein Highlight seiner Präsidialjahre. Severin Bigler (9.9.2021)

Gibt es anderes, das Sie ebenfalls bedauern oder bereuen?

Nein, das meiste würde ich nochmals genauso machen. Ab und zu wurde mir angekreidet, dass ich zu lange Voten nicht unterbrochen habe. Aber ich finde, die Ratsmitglieder sind vom Volk gewählte Politikerinnen und Politiker, die Zeit bekommen sollen, um das zu sagen, was sie sagen wollen. Auch wenn mir persönlich knappe, präzise Voten lieber sind.

Am Montag wurden die Ämter neu verteilt. Der neue Vizepräsident ist Marc Läuffer (SVP), dabei wäre turnusgemäss die FDP dran. Könnte das schwierig werden?

Turnusgemäss ja, aber die FDP hat an den Wahlen zwei ihrer sechs Sitze verloren, da ist es opportun, dass sie eine Runde aussetzt. Ich glaube, das ist in Ordnung so.

Cyrille Meier (SP, rechts) ist der neue Wohler Einwohnerratspräsident, Marc Läuffer (SVP) der neue Vizepräsident. Andrea Weibel

Was würden Sie Ihrem Nachfolger, Cyrille Meier (SP), als Präsident raten?

Er braucht eigentlich keine Tipps. Es ist wichtig, dass man als Präsident nicht seine Partei, sondern den ganzen Rat vertritt, das darf man nicht vergessen. Aber ich habe Cyrille als gut vorbereiteten, fähigen Politiker kennen gelernt, er wird das gut machen.

