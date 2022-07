Wohlen: Neues Hundeglace bringt Nils zum Schwänzeln

Villmergen Abkühlung für ein Schleckmaul: Wie diese neue Hundeglace den fünfjährigen Nils zum Schwänzeln bringt Die Firma Gelato Lepore aus Villmergen hat eine spezielle Glace für Hunde ausgetüftelt. Das neue Angebot stösst auf grosses Interesse. Auch AZ-Testhund Nils ist von der Glace mit Bananen-Vanille-Geschmack begeistert. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Genüsslich macht sich Nils über den Glacebecher her. Marc Ribolla

Die Hitze drückt, das schwüle Wetter ruft nach einer Abkühlung. Freudig stürzt sich der 5-jährige Nils auf das Glacekübeli, das ihm am Mittwochnachmittag entgegengestreckt wird. Sofort beginnt er die Glace mit Bananen-Vanille-Geschmack zu schlecken. Nils ist aber kein Kleinkind, sondern ein Bordercollie-Neufundländer-Mischling.

Er bekommt von seinem Frauchen, der Wohlerin Katrin Kuhn, eine exklusive Hundeglace der Villmerger Firma «Gelato Lepore» zum Naschen. «Es ist das erste Mal für ihn, dass er eine Glace bekommt. Wenn er es nicht gern hätte, würde er schon lange aufhören», sagt Kuhn. Genüsslich schleckt Nils mit geschlossenen Augen das Gelato und wedelt freudig mit seinem Schwanz.

Die drei italienischen Geschwister Leonardo, Lorena und Angelo Lepore haben ihre Gelato-Marke vor rund zwei Jahren etabliert. Anfänglich noch als Drive-in bei der heimischen Garage, ab Herbst 2020 dann mit der Gelato-Boutique in Wohlen. Produziert werden die Lepore-Glaces in Italien nach Rezept ihrer Verwandten.

Der 5-jährige Mischling Nils «testet» die neue Hundeglace. rib

Viele Anfragen aus der Kundschaft wegen Hundeglace

Bisher waren es ausschliesslich Sorten für Menschen, nun ist das erste hundeverträgliche Gelato entwickelt worden. «Wir hatten immer wieder Anfragen aus der Kundschaft, ob wir nicht auch so etwas machen könnten. Ein Cousin, der Lebensmitteltechnologe ist, hat uns dann dabei geholfen», erzählt Leonardo Lepore. Es soll eine geschmacklich hochwertige Glace sein.

Leonardo und Lorena Lepore präsentieren ihr neues Hundegelato im Becher. Marc Ribolla

«Es enthält viel mehr Proteine und anderer Zucker als der Industriezucker, der gewöhnlich verwendet wird und den Hunden nicht bekömmlich ist. Und es hat viel weniger Fett», erklärt Lepore. Eine solch fixfertige Hundeglace ist bisher auf dem Markt nicht verfügbar gewesen. «Es gibt einzig Produkte, die man zu Hause beispielsweise mit Pulver und Wasser selber mischen und gefrieren kann», erzählt Lorena.

Die Hundeglace ist in einem 100-Gramm-Becher für 4.75 Franken erhältlich. Und damit leicht teurer als die «normalen» Lepore-Gelati. Von der Verpackung her sieht es genau gleich aus – und es ist auch von Menschen problemlos geniessbar. «Wir haben deshalb auch bei der Hundeglace einen Holzlöffel in der Verpackung wie bei den anderen Glaces. Damit der Hundebesitzende auch mitessen kann», meint Leonardo schmunzelnd.

Hundebesitzerin Katrin Kuhn gibt Nils ein Gelato zum Schlecken. Marc Ribolla

Nach knapp fünf Minuten hat Nils seinen Becher ratzeputze leer. Und scheint satt und happy. Katrin Kuhn sagt zu ihm: «Das ist cool gewesen, nicht Nils?» Ihr Fazit ist positiv: «Der Hund muss wirklich schlecken, denn die Glace zerfällt dank seiner Konsistenz nicht.»

