Gemeinde Wohlen: Gebühren für Baugesuche sollen steigen

Wohlen Höhere Einnahmen für die Gemeindekasse: Wer bauen will, soll für die Bewilligung künftig mehr bezahlen In Wohlen sollen Bauherren tiefer ins Portemonnaie greifen müssen und dadurch die Gemeindekasse entlasten. Der Gemeinderat legt dem Einwohnerrat deshalb ein revidiertes Baugebührenreglement zur Genehmigung vor. Marc Ribolla 30.07.2021, 05.00 Uhr

Eines der vielen Bauprojekte in Wohlen: die Überbauung am Bärengässli. Marc Ribolla (13.6.2021)

In Wohlen wird viel gebaut, wozu jedes Mal ein Baugesuch nötig ist – mit entsprechenden Gebühren für die Bauherren. Diese Gebühren sind allerdings auf der Gemeindeverwaltung und der Abteilung Baugesuche nicht kostendeckend. Eine Untersuchung der Einnahmen im Vergleich mit den Vollkosten in den Jahren 2014 bis 2020 habe eine deutliche Unterdeckung ergeben, schreibt der Wohler Gemeinderat in einem Bericht und Antrag an den Einwohnerrat.