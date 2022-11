Angeregte Diskussionen am Staatskundetag an der Bez Wohlen

Wohlen Hilft die Schule genug, um die jungen Leute auf die Arbeitswelt vorzubereiten? Das sollte der Staatskundetag zeigen Am Donnerstag diskutierten in der Wohler Bezirksschule Halde im Rahmen des Staatskundetages Jungpolitikerinnen und -politiker mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Arbeitswelt. Verena Schmidtke 11.11.2022, 05.00 Uhr

Staatskundetag in der Bez-Aula in Wohlen: Alvaro Ullate (Junge Grüne), Sofia Hurtado (Juso), Luca Turina (JGLP), Moderator Mathias Küng, Halis Brkic (Die Junge Mitte), Joshua Netzer (Jungfreisinnige) und Vivienne Huber (JSVP, von links). Verena Schmidtke

Es sind grosse Themen, vom Krieg bis zu Alltagsproblemen, die die Schülerinnen und Schüler heutzutage bewegen. So war Klassenlehrerin Stefanie Beeler in diesem Jahr besonders gespannt darauf gewesen, welches Thema für die Podiumsdiskussion am jährlichen Staatskundetag ausgewählt werde.