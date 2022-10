Schüwo Park Wohlen will mit neuem Eisverfahren Energie sparen

Wohlen Hilfe beim Energiesparen: Der Schüwo Park setzt auf ein neues Eisverfahren Mit einem neu entwickelten Verfahren will der Wohler Schüwo Park den steigenden Energiepreisen und der drohenden Mangellage die Stirn bieten. Weitere kleinere Massnahmen sollen dazu beitragen, dass während der aktuellen Eissaison weniger Energie verbraucht wird. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.00 Uhr

Energiesparen ist auch im Schüwo Park in Wohlen angesagt. Marc Ribolla (10.3.2022)

Die Energiepreise beschäftigt auch die Freizeitbranche und insbesondere die Kunsteisbahnen im Kanton Aargau. Um einen Teil der steigenden Kosten zu kompensieren, haben die Kunsteisbahnen in Aarau und Rheinfelden und das Thermalbad in Bad Zurzach die Eintrittspreise erhöht. Im Tägi in Wettingen wird die Eisdicke von 5,5 auf 3 Zentimeter reduziert. Doch nicht nur im Aargau wird gespart: Das Eisfeld beim Luzerner KKL wird dieses Jahr erst gar nicht in Betrieb genommen.