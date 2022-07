60 Tonnen über der Bünz: Der neue Schmutzwasserkanal in Wohlen

WOHLEN Hier schweben 60 Tonnen Beton über der Bünz: Bald fliesst das Wohler Schmutzwasser durch diesen Kanal Bevor an der Nutzenbachstrasse in Wohlen die neue Bünzbrücke gebaut wird, musste der Schmutzwasserkanal ausgewechselt werden. Dafür wurde ein 60 Tonnen schweres Betonelement vor Ort hergestellt. Die AZ war dabei, als es am Montagvormittag mit einem Spezialkran an seinen Platz verschoben wurde. Laura Koller 11.07.2022, 16.30 Uhr

Der 60 Tonnen schwere neue Schmutzwasserkanal wird vom Pneukran in die Bünz gehoben. Das Betonelement wurde vor Ort, direkt neben der Nutzenbachstrasse, hergestellt. Laura Koller

Gemütlich watschelt eine Gruppe Enten über eine kleine Kiesbank in der Bünz. Über ihnen hängt der 60 Tonnen schwere und 15 Meter lange neue Schmutzwasserkanal an einem Kran, aber das scheint die Tiere nicht zu stören, sie schwimmen ungestört den Fluss rauf.

Die Sanierung der Nutzenbach- und Anglikerstrasse läuft seit August 2020 und befindet sich nun in der sechsten und letzten Bauphase. Teil davon ist der Neubau der Bünzbrücke. In dieser Etappe wird auch die Abwasserleitung erneuert, die unter dem Uferweg zur Abwasserreinigungsanlage «Im Blettler» führt. Dafür wurde vor Ort ein Kanalelement aus Beton vorgefertigt. Am Montagmorgen wurde es mit einem grossen Pneukran an seinen Standort am Ufer der Bünz gehoben.

Boden musste vorbereitet werden für den Pneukran

Vor einem Monat wurde der alte Kanal abgebrochen, das Wohler Schmutzwasser wurde in dieser Zeit umgeleitet. Deshalb hat die Bevölkerung nichts von der Arbeit an der Abwasserleitung bemerkt. «Damit haben wir eine Lösung gefunden, die funktioniert», erzählt Bauleiter Fabio Vitali von der Firma Gerber und Partner.

Das Betonelement wurde im Vorfeld auf der Baustelle vorproduziert, das sei einfacher, als den Kanal direkt in der Grube zu bauen, berichtet Vitali. Ausserdem muss der 60 Tonnen schwere Kanal nicht auch noch per Schwertransporter angeliefert werden. So kann die Komponente einfach mit dem Kran vom Mattenhofweg her über den Auslauf des Nutzenbachs parallel zur Bünz eingesetzt werden. Als Vorbereitung auf das Einheben wurde letzte Woche der Boden verdichtet und tragfähig gemacht.

Am Montagmorgen um 7.00 Uhr ist der Pneukran an der Nutzenbachstrasse aufgefahren, zwei Lastwagen haben die nötigen 75 Tonnen Gegengewicht separat angeliefert. Während gut einer Stunde wurde der Pneukran installiert, bis das Betonelement mit vier massiven Ketten am Kran befestigt wurde. «Das Einheben geht schnell, weil im Vorhinein viel gute Vorbereitungsarbeit geleistet wurde», erklärt Mauro Spada, der Projektleiter für Brücken- und Tunnelbau vom Kanton Aargau.

Neuer Schmutzwasserkanal kann 1500 Liter pro Sekunde bewältigen

Vorsichtig wurde das Betonelement geschwenkt, bis es über dem Nutzenbach lag. Nach dem Absenken kürzten die Bauarbeiter die Armierungseisen, damit es gut an den geplanten Platz passt. Vor und hinter dem 15 Meter langen Kanalstück bleibt eine Lücke von je einem Meter. Diese wird mit Beton geschlossen, nach einer Trocknungszeit von ein bis zwei Wochen kann das Abwasser wieder durch den Kanal zur Abwasserreinigungsanlage «Im Bletter» fliessen. Die Röhre kann bis zu 1500 Liter pro Sekunde bewältigen.

Mit Hilfe des Pneukrans können 60 Tonnen Beton elegant durch die Luft schweben. Gülpinar Günes /

Laura Koller

Vitali freut sich, dass es mit der Baustelle vorwärts geht: «Wir sind dem Zeitplan zwei bis drei Tage voraus. Die Arbeiten schreiten gut voran und das Wetter spielt mit.» Bis zum Bauende im November gibt es noch einiges zu tun, aber für die Anwohnenden und Verkehrteilnehmenden ist ein Ende in Sicht. Nebst dem Bau der neuen Bünzbrücke und den abschliessenden Strassenbauarbeiten steht die Bachgestaltung an. Der Zufluss des Nutzenbachs in die Bünz wird mit einem Niederwassergerinne gestaltet und gibt Insekten und Kleintieren einen neuen Rückzugsort.