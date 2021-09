Das Atelier der Berufsschule zeigt seine Herbstkollektion.

Wohlen Herbstliche Inspirationen und modische Tipps: Statt einem Modeapéro gibt es eine Broschüre aus dem Atelier Das Atelier für Bekleidungsgestaltung an der Berufsschule Wohlen muss erneut seinen Modeapéro absagen. Die elf Lernenden präsentieren stattdessen ihre bunte, modische Herbstkollektion einem selbstentworfenen Booklet. Melanie Burgener 18.09.2021, 05.00 Uhr

Nora Walter befindet sich im ersten Lehrjahr zur Bekleidungsgestalterin im Atelier an der Berufsschule in Wohlen. Im neuen Booklet präsentiert sie Teile aus der neuen Herbstkollektion. zvg

Ein grosszügig geschnittener Karo-Blazer, ein wollener Hüllmantel oder ein romantisches Kleid in kräftigem Pink mit Patchwork-Muster: Mit dem Wechsel der Jahreszeit ändert sich auch die Garderobe. Eine besondere Auswahl an modischen Stücken bietet jeweils das Atelier für Bekleidungsgestaltung an der Berufsschule in Wohlen an. Auch in diesem Jahr bieten die elf Lernenden eine neue, selbstentworfene Herbstkollektion. Atelier-Leiterin Ingrid Arnold verrät:

«Mit dabei sind auch Plisseejupes. Die waren in Mode, als ich jung war, und sind jetzt wieder ein grosser Renner.»

Zweimal im Jahr entwerfen die Lernenden der Fachrichtung Bekleidungsgestalter EFZ eine neue Kollektion – eine im Frühling und eine im Herbst. Unter normalen Umständen präsentieren sie die Kleider den potenziellen Kunden als Inspiration an einem Modeapéro, den sie an der Berufsschule veranstalten. Aufgrund der Pandemie musste dieser Anlass nun bereits zum dritten Mal abgesagt werden. «Wir haben viele ältere Kundinnen und sind an der Schule generell vorsichtig. Ausserdem wäre es sehr schwierig gewesen, einen Apéro mit Schutzmassnahmen zu organisieren», erklärt Arnold.

Herbstliche Inspirationen und modische Tipps

Damit die herbstlichen Inspirationen trotzdem zu ihren Kundinnen gelangen, haben die Lernenden bereits im vergangenen Frühling ein Booklet entworfen. In einer Broschüre präsentieren die Lernenden ihre Kleider auf Bildern mit einer kurzen Beschreibung zum Kleidungsstück und zu möglichen modischen Kombinationen. So geben sie beispielsweise den Tipp:

«Zum grosszügig geschnittenen Blazer trägt die modebewusste Frau einen trendigen Plisseejupe in cremigem Beige mit passendem Strickpullover.»

Das Echo auf das Booklet sei sehr positiv ausgefallen, erzählt Arnold. Lachend ergänzt sie: «Eine Kundin war bereits hier und hat sich die halbe Kollektion unter den Nagel gerissen.» Für die Gestaltung der Broschüre waren die Lernenden Nina Keusch, Nicolas Seas und Lluvia Carreon verantwortlich. «Vor den Sommerferien haben wir Ideen zusammengetragen. Danach suchten wir die richtigen Stoffe, mussten Modelle kreieren und die Kleider herstellen», erzählt Arnold. Bei diesem Prozess hätten sich alle elf Lernenden beteiligt.

Weitere Informationen zum Booklet oder zu Bestellungen gibt es unter www.bbzf.ch/atelier oder telefonisch unter 056 618 55 18.