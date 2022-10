Wohlen Hausbesitzer verschwunden, auch ein Detektiv fand ihn nicht: Jetzt wurde dieses Haus versteigert Der Eigentümer ist seit Monaten spurlos verschwunden. Nun brachte in Wohlen das Betreibungsamt dessen Liegenschaft an der Allmendstrasse unter den Hammer. Das Objekt fand für 480'000 Franken einen neuen Besitzer. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.45 Uhr

Die Liegenschaft an der Allmendstrasse 25 in Wohlen ist am Freitag versteigert worden. Marc Ribolla

Der eigentlich geräumige Sitzungsraum im 1. Obergeschoss des Gebäudes am Bankweg 2 in Wohlen ist rappelvoll. Über 60 Personen drängen sich am Freitagvormittag in den Raum, die Sitzplätze reichen nicht mal für alle. Einige Anwesende müssen mit einem Stehplatz vorliebnehmen.

«Das nächste Mal müssen Sie wohl eine Doppelturnhalle mieten», witzelt jemand aus den vorderen Reihen in Richtung von Gerold Brunner. Der Leiter des Betreibungsamtes Wohlen sitzt am Ende des Raums an einem Tisch. «Ich dachte eigentlich, das sei ein altes Haus und werde auf wenig Interesse stossen. Da hatte ich mich wohl ein wenig verschätzt, das tut mir leid», antwortet Brunner.

Unter den Versteigerungshammer kommt an diesem Morgen das Grundstück an der Allmendstrasse 25 mit einer Gesamtfläche von 418 Quadratmetern. Es besteht aus einem Reiheneinfamilienhaus mit einem Schopfanbau und einem rund 340 Quadratmeter grossen Gartenbereich.

Das Wohnhaus muss zuerst geräumt und teilweise saniert werden

Die Versteigerung erfolgt auf Verlangen der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV als Grundpfandgläubigerin. Sie wartet auf die Bezahlung der Jahresprämien 2021 und 2022. Ihre Forderungen belaufen sich auf total 254.55 Franken. Denn: Der Aufenthaltsort des bisherigen Besitzers der Liegenschaft ist seit längerem unbekannt.

Die Experten-Schätzung im vergangenen Mai zeigte einen Marktwert von 331'000 Franken an. Das dreigeschossige Wohnhaus mit Keller stammt aus dem Jahr 1951. «Die Liegenschaft weist einen schlechten Unterhalt auf. Das Wohnhaus muss zuerst geräumt und teilweise saniert werden, damit es bewohnt werden kann. Es befindet sich in einem schlechten Bauzustand», hielt der Experte schriftlich fest.

Innert fünf Minuten fällt der Zuschlag

Das hält einen Teil der ernsthaft am Grundstück interessierten Anwesenden nicht vom Mitbieten ab. Durch die Auktion führt Nicole Brunner, die stellvertretende Leiterin des Wohler Betreibungsamts. Ein erstes Gebot wird mit 100'000 Franken angemeldet. Dabei bleibt es nicht lange. Innert knapp fünf Minuten geht es zügig auf 480'000 Franken hoch. «Und zum Dritten», ruft Brunner kurz darauf aus.

Die Parzelle umfasst das Reiheneinfamilienhaus und einen Gartenbereich. Marc Ribolla

Nach Überprüfen der geleisteten Anzahlung ist die Sache geritzt, die Versteigerung gelaufen. Ein Anwesender meint dazu:

«Das dünkt mich viel, ich hätte nicht gedacht, dass es zu solch einem Preis weggeht.»

Gewonnen hat die Auktion Izet Ajeti aus Zürich. Er ersteigerte das Objekt für seinen Bruder Besim Ajeti und dessen Firma Eurovisa Immobilien, die sich neu ins Immobiliengeschäft wagt.

Auch ein Detektiv konnte den Hausbesitzer nicht finden

Eigentlich lag Izet Ajetis Schmerzgrenze bei 400'000 Franken. «Doch ich dachte dann, beim Renovieren kann man sicher noch etwas rausholen», sagt er zur AZ. Leid tue ihm ein wenig der bisherige Besitzer. Ajeti meint: «Es ist schade, dass er das Haus wegen so wenig Geld verliert.»

Im Vorfeld der Versteigerung hatte Ajeti extra einen Detektiv in Griechenland, dem mutmasslichen Aufenthaltsort des Hausbesitzers, mit Nachforschungen beauftragt. Ohne Ergebnis.

Weil auf der Liegenschaft keine Hypothekarschulden lasten, bleibt von der Steigerungssumme von 480'000 Franken nach Abzug der Versteigerungskosten fast alles übrig. Und wird wohl der Staatskasse zufallen. Das genaue Vorgehen in diesem speziellen Fall muss das Betreibungsamt Wohlen noch abklären.

