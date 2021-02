Wohlen Hat er Schuhe angezündet? Tatverdächtiger nach Brandlegung festgenommen Ein Anwohner meldete am Sonntag, dass im Mehrfamilienhaus ein Brand gelegt wurde. Die Kantonspolizei Aargau konnte einen Mann wegen Verdacht auf Brandstiftung festnehmen. 01.02.2021, 11.56 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Wohlen wurde ein Brand gelegt. Kapo AG

(az)

Am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, meldete ein Anwohner aus Wohlen, dass er einen Brand in einem Mehrfamilienhaus festgestellt habe. Das Treppenhaus sei voller Rauch, sagte der Anwohner der Polizei. Umgehend wurde die Feuerwehr an die Wilstrasse aufgeboten.

Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, sodass sich dieser nicht in den Wohnungen ausbreiten konnte. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der Brand in einem der oberen Stockwerke vorsätzlich, durch in Brand setzen von Schuhen, gelegt. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Noch während der Tatbestandsaufnahme konnte ein 48-jähriger Schweizer ermittelt werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, welche eine Strafuntersuchung eröffnete, wurde dieser aufgrund einem dringenden Tatverdacht, diesen Brand gelegt zu haben, inhaftiert.

Das Motiv ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen hierzu aufgenommen. Im Mehrfamilienhaus entstand lediglich einen geringen Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

