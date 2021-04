Wohlen Hägglinger Hutmacher Huber zieht in den Stiftungsrat des Wohler Strohmuseum ein Julian Huber von der Traditionshutwerkstatt Risa in Hägglingen soll kreative Ideen ins Strohmuseum bringen und gleichzeitig den Stiftungsrat verjüngen. 06.04.2021, 05.00 Uhr

Julian Huber, Inhaber der Risa Hutwerkstatt in Hägglingen. Alex Spichale (Februar 2021)

Eine Verjüngungskur steht an für den Stiftungsrat des Freiämter Strohmuseums in Wohlen. In einer Medienmitteilung gibt ebendieser bekannt, dass er den Hägglinger Julian Huber als neues Mitglied gewählt hat.