Der grösste Chlaus-Auszug des Kantons war ein Erfolg

Wohlen Grösster Chlaus-Auszug des Kantons: Maskenpflicht schreckt die 2500 Zuschauenden nicht ab Mit zehn Chläusen ist der Wohler Chlaus-Auszug traditionell der grösste des ganzen Kantons. Dieses Jahr – zum 80. Geburtstag des Vereins St.Nikolaus Wohlen – waren es sogar elf Chläuse und fast 100 Schmutzli, die gemeinsam den Kindern und Erwachsenen Mandarinen und Nüsse verteilten. Der Verein hat sehr viel Mehraufwand in Kauf genommen wegen all der Massnahmen – aber es hat sich gelohnt. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 05.12.2021, 20.24 Uhr

Der Jubiläums-Chlaus-Auszug lockte knapp 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Wohler Kirchentreppe. Roland Schmid

Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr: Der Wohler Kirchenplatz ist noch beinahe leer. Am Glühweinstand bei der Kirchenmauer steht eine kleine Schlange Menschen an, beim «Sternen» warten ebenfalls schon einige. Sind alle anderen wegen der schärferen Coronamassnahmen nicht gekommen? Die Securitas-Mitarbeitenden an den vier Eingängen, die die Zertifikate kontrollieren sollten, haben kaum etwas zu tun. Dabei dauert es doch nur noch eine halbe Stunde, bis die Wohler Chläuse aus der Kirche kommen.

Doch auf die Wohlerinnen und Wohler ist natürlich Verlass. Um 16.30 Uhr ist der Kirchenplatz schon beinahe voll. Knapp 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind es am Ende, das sind leicht weniger als normalerweise, aber Chlausvater Röfe Wüst ist absolut zufrieden.

Jetzt postieren sich zwei Herren links und rechts des Kirchenportals. Sie tragen je eine Hellebarde und Kostüme in den Freiämter Farben blau und gelb. Es handelt sich um die neue Ehrengarde des Vereins St.Nikolaus Wohlen, eine festliche Erweiterung der Tradition, könnte man sagen. Sie machen schon etwas her, die beiden, und werden von allen Seiten fotografiert.

So kennt man den Wohler Chlaus-Auszug. Nur diesmal waren es sogar elf Chläuse, nicht nur zehn. Roland Schmid

«Oh schau, da kommen die Schmutzli!»

Auf einmal sind erschreckte Laute zu hören. «Oh schau, da kommen die Schmutzli!», raunen einige Leute ihren Kindern zu. Und tatsächlich, an die 100 schwarze Gestalten kommen die Steingasse herunter auf den Kirchenplatz marschiert. Sie sehen furchteinflössend aus. Dann postieren sie sich alle links und rechts am Rand der Kirchentreppe. Nur zwei, die Oberoberschmutzli, die keine schwarzen, sondern weisse Bärte haben, stellen sich in die Mitte der Treppe. Hunderte Augen schauen gespannt zu ihnen hinauf.

So sieht die Szenerie auf dem Kirchenplatz aus Sicht der Schmutzli aus. Roland Schmid

Auf den Glockenschlag 16.45 Uhr: Die Oberoberschmutzli blasen ihre Hörner, ganz und gar kein Laut, den man mit der Kirche verbinden würde. Die Schmutzli beginnen, kräftig mit ihren Glocken zu läuten. Vor allem die Kinder schauen mit erschrockenen Augen zu ihnen empor. Es ist das Signal für die Ehrengardisten, das Kirchenportal zu öffnen. Erhabenen Schrittes kommen die Samichläuse einer nach dem anderen aus der Kirche, ihnen voraus jeweils ein kleiner Diener mit einer Laterne.

Wie immer sind es Chläuse in violetten, grünen, gelben, roten und weissen Bischofsgewändern, die am Ende in einer Reihe oben auf der Kirchentreppe stehen. Die Schmutzli läuten immer noch ihre Glocken. Ein eindrückliches Bild.

Hier kommen die Samichläuse aus der Kirche Andrea Weibel

Mutige Kinder trauen sich bis zum Samichlaus

Die Samichläuse lassen sich Zeit, damit die Wohlerinnen und Wohler sie bestaunen können. Es ist jedes Mal eine ganz spezielle Atmosphäre, die Dämmerung trägt ihren Teil dazu bei. Dann blasen die Oberoberschmutzli erneut ihre Hörner. Langsam macht sich ein Chlaus nach dem anderen samt Diener und einer Handvoll Schmutzli auf den Weg die steile, lange Kirchentreppe hinunter auf die Menschenmenge zu. Es hat sich eine Gasse gebildet, die bis zum Chlaus-Hüüsli beim «Schlössli» führt.

Die Samichläuse verteilen den mutigen Kindern Nüssli und Mandarinen. Roland Schmid

Die mutigen Kinder getrauen sich, beim Samichlaus Mandarinen und Nüsse abzuholen. Die Samichläuse sind freundlich und nett. Aber vor den Schmutzli haben die Kinder – und auch einige Erwachsene – schon mindestens ein wenig Respekt.

«Als Kinder waren wir natürlich immer hier, aber ich weiss noch, ich hatte ziemliche Angst vor dem Samichlaus», berichtet eine Zuschauerin, die eine ihrer zwei Töchter an der Hand hält. Die Tochter wirkt noch unschlüssig, ob ihre Angst oder ihre Neugier siegen soll. Am Ende ist es ihre kleine Schwester, die es wagt, sich dem Samichlaus zu nähern, und dafür mit drei Spanisch Nüssli belohnt wird.

Trotz strengen Corona-Regeln war es ein sehr stimmungsvoller Anlass. Roland Schmid

Dass der Anlass aufgrund der 3G-Regeln eingezäunt werden musste, stört im Grunde gar nicht. Die Maskenpflicht hingegen, die noch ganz kurzfristig dazukam, macht es etwas schwierig, bei dem Glockengeläut der Schmutzli mit anderen Leuten zu reden. Denn der Chlaus-Auszug ist ja auch immer ein Anlass, an dem man viele alte Freunde wieder trifft. Aber das Grosi der beiden kleinen Mädchen fasst es schön zusammen:

«Masken sind kein Problem – Hauptsache, der Chlaus-Auszug konnte stattfinden.»

