Wohlen GLP verdoppelt ihre Sitze, FDP verliert zwei von sechs – das ist der neue Wohler Einwohnerrat Im Wohler Einwohnerrat sind die Grünliberalen die grossen Gewinner: Sie verdoppeln ihre Sitzzahl von drei auf sechs. Auch Die Mitte gewinnt einen Sitz. Auf der Verliererseite stehen FDP (-2 Sitze), SVP (-1) und SP (-1). Stärkste Kraft bleibt die SVP mit zehn Sitzen. Andrea Weibel 28.11.2021, 17.17 Uhr

Die GLP ist ganz klar die Gewinnerin der Wohler Einwohnerratswahlen. Sie konnte ihre Sitze von drei auf sechs verdoppeln. Die junge Partei hat eine starke Liste präsentiert mit bekannten Namen wie Kanti-Rektor Matthias Angst oder Dennis Andermatt, Wohler Sekundar- und Reallehrer. Diese beiden wurden denn auch glanzvoll gewählt. Andermatt mit 1213 Stimmen, Angst mit deren 1152. Damit war ihr Resultat sogar besser als jenes der Bisherigen Simon Sax (1112) und Julia Frischknecht (1077). Den fünften und sechsten Sitz für die GLP dürfen die beiden Neuen Philipp Stäger (898) und Olivier Parvex (854) einnehmen.

Die Mitte: Das beste Einzelresultat erzielt Präsident Lütolf

Ebenfalls einen Sitz gutmachen konnte Die Mitte. Sie konnte damit den Sitzverlust im Gemeinderat, den sie mit der Abwahl von Paul Huwiler im September hinnehmen musste, ein wenig ausgleichen. Parteipräsident Harry Lütolf hat denn auch das allerbeste Wahlresultat des gesamten Einwohnerrats erhalten: 1691 Wohlerinnen und Wohler haben für ihn gestimmt.

Neben ihm wurden auch alle anderen Bisherigen der Mitte im Amt bestätigt: Michelle Gregor (1227 Stimmen), Stefanie Dietrich (1196), deren Vater und derzeitiger Einwohnerratspräsident Meinrad Meyer (1154), Sonja Isler (1135), Ruedi Donat (1090) und Daniel Heinrich (1069). Sie werden neu vom 40-jährigen Unternehmer Marc Donat (897) unterstützt.

FDP: 21-Jährige verdrängt Werner Dörig aus dem Rat

Die Verliererin der Einwohnerratswahlen ist die Wohler FDP. Sie verliert gleich zwei Sitze und muss von deren sechs auf vier zurückkrebsen. Hier hat sich das Phänomen der Mitte umgedreht: Die FDP hat im September den Sprung in den Gemeinderat geschafft, dafür verliert sie nun gleich zwei Sitze im Einwohnerrat.

Von den Bisherigen wurden einzig Parteipräsident Thomas Hoffmann (1076 Stimmen), Dieter Stäger (821) und Samuel Keller (774) wiedergewählt. Der pensionierte Polizist Werner Dörig verpasste die Wiederwahl mit seinen 727 Stimmen knapp. An seiner Stelle rundet die 21-jährige Kauffrau Francine Koch mit 734 Stimmen das FDP-Quartett ab. Der Bisherige Thomas Geissmann hat nicht mehr kandidiert.

SVP: Sie verliert einen Sitz und ist nun eine reine Männerrunde

Die Partei mit den meisten Sitzen im Einwohnerrat ist und bleibt die SVP. Dennoch muss auch sie bluten und einen davon abgeben. Auf ihren neu zehn Stühlen im Einwohnerrat sitzt eine reine Männerrunde, beide Frauen (Annelise Steiner und Monika Alder) wurden abgewählt. Ebenso der Bisherigen Daniel Meier und der gerade erst Nachgerutschte Walter Badertscher.

Am meisten Stimmen hat Marc Läuffer (1076) erhalten. Ihm folgen Parteipräsident Roland Büchi (1046), Jonathan Nicoll (984) und Fraktionspräsident Peter Christen (971). Erst an fünfter Stelle wurde Peter Tanner (912) gewählt, was deshalb erstaunlich ist, weil er auf Listenplatz 1 stand und bereits zwischen 2000 und 2015 im Einwohnerrat sass. Damals sagte er, er wolle Platz für die Jungen machen, jetzt ist er zurück.

Weiter wurden Max Hüsser (907 Stimmen, bisher), Manfred Breitschmid (900), Adrian Kündig (899, bisher), Andreas Eberhart (887, bisher) und Renato-Raffaele Huebscher (883) gewählt.

SP: Manimanakis ist zurück, Allenspach und Vukajlovic dafür weg

Auch die SP muss einen Sitzverlust im Einwohnerrat hinnehmen. Statt sieben hat sie nur noch sechs. Dabei wurden Simone Allenspach und Milenko Vukajlovic abgewählt. Sepp Muff ist nicht mehr angetreten. Darum haben die Sozialdemokraten zwei Neue in ihren Reihen. Eine davon ist aber gar nicht so neu: Corinne Manimanakis war bereits von 2006 bis 2017 für die SP im Wohler Einwohnerrat. Nun hat sie mit 998 Stimmen das drittbeste Resultat der Partei erzielt.

Vor ihre reihen sich einzig Gemeinderatskandidatin Laura Pascolin (1302 Stimmen) und Parteipräsident und derzeitiger Ratsvizepräsident Cyrille Meier (1086) ein. Ausserdem wurden Valentin Meier (943, bisher), Laura Matter (779) und Mergim Gutaj (742) gewählt.

Grüne, Dorfteil Anglikon und EVP: keine Veränderungen

Bei den beiden Parteien Grüne und EVP und dem Verein Dorfteil Anglikon gab es dagegen keinerlei Veränderungen. Die Grünen treten weiterhin im Trio auf: Franziska Matter (1026, bisher), Anna Keller (870, bisher) und Patrick Schmid (696). Der Dorfteil Anglikon zählt weiterhin seine beiden Vertreter Hans-Rudolf Meyer (527, bisher) und Mika Heinsalo (548, bisher). Und für die EVP politisiert weiterhin Beate Zimmermann (479, bisher).