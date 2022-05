Peter Truttmann, der Leiter der Integra verlässt die Institution

Wohlen Geschäftsführer Peter Truttmann verlässt Ende Juni die Integra und sagt: «Ich nehme einen Haufen Freude mit» Nach nur knapp zwei Jahren als Geschäftsführer der Wohler Integra verlässt Peter Truttmann Ende Juni die Institution. Er tritt ab, weil er zum Regierungsrat des Kantons Nidwalden gewählt wurde. Mit der AZ blickt er zurück auf die vergangenen zwei Jahre. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Wird die direkte und unverblümte Art der Klienten vermissen: Peter Truttmann, Geschäftsführer der Integra, verlässt die Institution per Ende Mai. Nathalie Wolgensinger

«Hoi Big Boss», ruft ihm ein junger Mann zu, als Peter Truttmann die Integra-Eingangshalle betritt. Der Geschäftsführer kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er grüsst freundlich zurück und sagt:

«Diese unverblümte Art unserer Klientinnen und Klienten werde ich vermissen, bei ihnen weiss man immer, woran man ist. Sie sind unbestechlich.»

Dass er die Integra in Wohlen nach zwei Jahren bereits wieder verlässt, war so nicht geplant. Truttmann sicherte sich im März dieses Jahres einen von zwei frei werdenden Regierungsratssitzen im Kanton Nidwalden und wird im Juli für die neu gegründete GLP Einsitz im Rat nehmen.

Als ehemaliger Gemeindepräsident seiner Wohngemeinde Ennetbürgen habe er das notwendige politische Rüstzeug mitgebracht, um für den Sitz zu kandidieren, erzählt er. Dass er gewählt wurde und die Partei zugleich Fraktionsstärke im Landrat erzielte, freute ihn sehr. Zumal der Wahlkampf mit acht Wochen recht kurz war, «aber intensiv», fügt er lachend an.

Tränen in die Augen trieben dem begeisterten Läufer die Reaktion der Integra-Mitarbeitenden auf seinen Wahlerfolg. Sie organisierten für ihren Geschäftsleiter kurzerhand eine Wahlfeier am Montag nach seinem Einzug in den Regierungsrat. Diese unverhohlene Freude für sein Amt habe ihn sehr gefreut. Er sagt:

«Der Stiftungsrat hätte sich ja auch ärgern können, dass er schon wieder einen Nachfolger suchen muss. Aber das passt nicht zur Integra-Mentalität. Hier geht es stets weiter.»

Dank des Beziehungsnetzes gut durch die Pandemie gekommen

Peter Truttmann war zuletzt Geschäftsführer der Stiftung Rütimattli in Sachseln, als er 2020 zur Integra stiess. In Wohlen habe er ein Unternehmen mit all seinen Freuden und Sorgen angetroffen, blickt er zurück. Sein Start fiel mitten in die Pandemie. Diese Herausforderungen habe die Geschäftsleitung mit Bravour gemeistert, bilanziert er. Ein dickes Lob spricht er den Mitarbeitenden aus: 85 Prozent haben sich impfen lassen.

Das habe dazu beigetragen, dass man die Pandemie ohne schwerwiegende Krankheitsfälle überstanden habe, ist er überzeugt. Dass es sogar gelang, neue Aufträge zu sichern während der wirtschaftlich unsicheren Zeiten, kommt als Sahnehäubchen obendrauf. Für den 57-Jährigen kommt dieser Erfolg nicht von ungefähr: «Die Integra ist in der Region gut verankert und verfügt über ein gutes Beziehungsnetz.»

Mitten unter Menschen, da fühlt sich Peter Truttmann wohl, deshalb wünschte er sich für den Fototermin, gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Wäscherei aufs Foto zu kommen. Nathalie Wolgensinger

Dieses gelte es zu bewahren und auszubauen, sagt er mit Blick in die Zukunft. Mit dem breiten Ausbildungsangebot und den 200 Plätzen mit Tagesstruktur biete man den Menschen mit Beeinträchtigung eine gute Basis für Selbstständigkeit und Lebensqualität. Dazu beitragen soll auch die Idee, ein Wohnheim für Lernende zu realisieren. Dieses Projekt steckt noch in den Kinderschuhen.

Er will den Kontakt nicht abreissen lassen

Selbstständigkeit ist ein weiteres Stichwort, das immer wieder fällt im Gespräch mit Peter Truttmann. Kürzlich stellte die Institution ihren Selbstvertretungsrat vor. Die fünfköpfige Gruppe, bestehend aus Integra-Mitarbeitenden, nimmt die Wünsche und Anliegen der Angestellten auf und bringt diese bei der Geschäftsleitung vor. Truttmann ist begeistert:

«Das ist eine Bereicherung für unsere Institution. Es ist wichtig, dass wir diese Bedürfnisse aufnehmen. Das entspricht der gesellschaftlichen Entwicklung, die in Richtung Inklusion geht.»

Ende Juni verlässt der Vater zweier Teenager das Freiamt. Dass ihm der Abschied schwerfällt, das spürt man deutlich. Er sagt: «Ich verlasse einen Platz mit vielen guten Menschen.» Er habe sich vorgenommen, die Freude und Dynamik, die er in Wohlen erleben durfte, mit in sein Amt zu nehmen.

Peter Truttmann mit seiner Familie am Tag seiner Wahl in den Regierungsrat. Sepp Odermatt (20. März 2022)

Dass ihm die Institution und die Menschen ans Herz gewachsen sind, ist spürbar. Er habe sich bereits einen Termin eingetragen, an dem er ins Freiamt kommen werde und «seiner» Integra einen Besuch abstatte, kündigt er zum Schluss des Gesprächs lachend an.

