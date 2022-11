Wohler Dennis Andermatt veröffentlicht sein erstes Gruselbuch

Wohlen Geprüft und für sehr gruselig befunden: Dieser Wohler Einwohnerrat legt seinem Buch einen Angstbarometer bei Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage stellte sich der 46-jährige Dennis Andermatt während der Pandemie. Der Wohler GLP-Einwohnerrat brachte seine Gruselgeschichten auf Papier. Am Samstag, 4. Dezember lädt er als «Märlimatt» zur Buchvernissage seiner Gruselgeschichten aus dem Freiamt ein. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 22.11.2022, 16.25 Uhr

Am 3. Dezember findet die Vernissage von Dennis Andermatts Erstlingswerk im Wohler Schössli statt. zvg

Den Test aufs Exempel machte Dennis Andermatt bei einem Waldspaziergang mit seinen beiden Neffen. Er nutzte die Gelegenheit und erzählte ihnen eine Gruselgeschichte aus seinem grossen Repertoire. Er sei überrascht gewesen, dass die beiden sonst so kecken Jungs immer kleinlauter wurden. Er erzählt: «Die beiden bekamen es mit der Angst zu tun und wären am Liebsten in mich hineingeschlüpft.» Zwei schlaflose Nächte bescherte die Geschichte den Neffen und dem Wohler Realschullehrer gab es die Gewissheit, dass sie wirklich gruselig sind. Er sagt:

«Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass die Geschichten derart einfahren.»

Beim Niederschreiben der 13 Geschichten, die alle ein Happy End haben, erinnerte er sich an die Reaktion seiner Neffen und beschloss, dem Buch einen Angstbarometer beizufügen. Wer seinen Kindern eine von Andermatts Geschichten vorlesen will, kann so prüfen, ob sie ein bisschen gruselig sind und somit zur Kategorie«Es tschuderet echli» oder sehr gruselig sind und zu «ned jugendfrei, de blanki Horror» gezählt werden.

Die Illustrationen von Bianca Litscher sind wundersame Kunstwerke. Bianca Litscher

Was es mit dem Huerehübel auf sich hat

Wie kommt der 46-Jährige dazu, sich Gruselgeschichten einfallen zu lassen? Dennis Andermatt lacht und kommentiert trocken: «Ich habe zwei Jungs, die sehr wissbegierig sind.» Auf den gemeinsamen Velotouren rund um Wohlen und Umgebung habe er sie während den Zvieri-Pausen mit einer kurzen Geschichte bei Laune gehalten.

Die Geschichten seien spontan, meist aus Fragen der Kinder heraus, entstanden. Er erzählt: «Einmal haben wir in Villmergen beim Kreuz, das an den Villmergerkrieg erinnert, eine Pause gemacht. Meine Söhne wollten wissen, wofür es steht.»

Seine Augen beginnen zu leuchten. Solche Fragen sind ein eigentlicher Steilpass für den geschichtsinteressierten Lehrer. Sie wecken den Geschichtenerzähler in ihm. Und erzählen, das kann er. Anlässlich des Wohler Kulturfestivals «Punkt & Halbi» gab er erstmals eine Kostprobe. Dies selbstverständlich im gruselig hergerichteten Keller des Musikschulhauses an der Steingasse, der die Besuchenden mit schummrigen Licht und schaurigen Klängen einstimmte.

Mit tiefer Stimme und ausladenden Gesten gab er einen Einblick in seinen Kosmos voller abgrundtief gruseliger Geschichten. Die Inspiration zu den Geschichten liefert ihm seine nächste Umgebung. Oft trifft er bei seinen Joggingtouren durch den Wald auf Dinge, die ihm Inspiration liefern oder auch Ortsbezeichnungen, wie etwa der Huerehübel. Er kommentiert augenzwinkernd: «Den Huerehübel gibt es in Wohlen wirklich. Dort wurden nicht etwa Bienen gezüchtet.»

Nun sind die Geschichten für die Nachwelt aufgezeichnet

Die schwere Krankheit eines nahen Angehörigen war es, die ihn dazu bewog, seine Geschichten auf Papier zu bringen. Er erzählt: «Mir wurde da erst bewusst, dass diese Geschichten weg sind, wenn es mich mal nicht mehr gibt.» Ergänzt werden sie von den Illustrationen der Luzerner Künstlerin Bianca Litscher, die allesamt kleine Kunstwerke sind.

Nicht alle Geschichten eignen sich als Bettlektüre. Bianca Litscher

Am Samstag, 3. Dezember, findet um 15.46 Uhr die Buchvernissage im Keller der Musikschule statt. Um 15.46 Uhr? Andermatt schmunzelt. Diese Frage wurde ihm schon oft gestellt. Wer sich für die Geschichte Wohlens interessiert, weiss es vielleicht. Es ist das Baujahr des Schlösslis, dem ältesten Haus der Gemeinde Wohlen, das ebenfalls im Buch vorkommt. Die Vernissage aber findet im gruseligen Keller der Musikschule an der Steingasse statt. Andermatt verspricht allen Gästen bereits in der Einladung: «Schlaflose Nächte garantiert!»

