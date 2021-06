Gemeinderatswahlen Wohlen: Acht Kandidaten streiten um fünf Sitze

Die beiden bisherigen Wohler Mitte-Gemeinderäte Ariane Gregor und Paul Huwiler treten zur Wiederwahl an, wie sie am Montag bekanntgegeben haben. Somit treten alle fünf Bisherigen nochmals an, dazu kommen drei Neue.

Andrea Weibel 29.06.2021, 05.00 Uhr