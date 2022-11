Wohler Einwohnerrat heisst Lohnerhöhung für den Gemeinderat gut

Wohlen Gemeinderat erhält 20'000 Franken mehr Lohn und sagt Ja zur Kreditabrechnung für das «Eventkompetenzzentrum» Der Wohler Einwohnerrat schaffte es in Rekordzeit den Lohn des Gemeinderats zu erhöhen. Speziell daran: Anderthalb Jahre lang hat er das stets abgelehnt. Genauso rekordschnell hiess er die Kreditabrechnung für die Erneuerung der Badi und den Neubau der Eishalle gut. Andrea Weibel und Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 07.11.2022, 22.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wohler Einwohnerrat hiess die Kreditabrechnung für die Erneuerung der Badi und den Neubau der Eishalle gut. Marc Ribolla (24.3.2021)

Es ist kaum zu glauben. Schon zweimal diskutierte der Einwohnerrat in den vergangenen rund anderthalb Jahren hitzig über die Erhöhung der Gemeinderatslöhne. Beide Male wurde der Antrag abgelehnt. Jetzt ging es genau 23 Minuten, bis der neue Antrag, der von der Mitte-Partei vorangetrieben worden war, angenommen wurde.

Der Gemeinderat erhält 20'000 Franken mehr für den Globalbetrag. Das bedeutet, er hat neu nicht mehr 40'000, sondern 60'000 Franken zur Verfügung, die er je nach Aufwand an seine Mitglieder verteilen kann.

Und zwar nicht erst ab dem kommenden Jahr, wie das FDP und SVP verlangten, sondern bereits rückwirkend per Anfang der Amtsperiode. Peter Christen (SVP) betonte, wie er es schon im Vorfeld gegenüber der AZ getan hat, dass ihm angesichts von Krieg und den Nachwirkungen der Covid-Pandemie die Demut des Gemeinderats fehle. Die FDP stellte einen Antrag, um die rückwirkende Umsetzung zu verhindern. Dieser wurde jedoch mit 23 Nein- gegen 13 Ja-Stimmen abgelehnt.

SVP-Christen glaubt, Lehrer seien nicht objektiv im Einwohnerrat

Corinne Manimanakis sagte im Namen der SP: «Von Gemeinderatsmitgliedern wird sehr viel Präsenz, Verhandlungsgeschick und Souveränität erwartet. Die Erhöhung ist eine nette Geste. Wenn wir aber auch in Zukunft gute Leute im Gemeinderat haben wollen, werden wir uns bald wieder mit dem Vergütungsreglement beschäftigen müssen.»

Peter Christen fragte sich hingegen, ob all die Lehrer, Schulleiter und anderen Einwohnerratsmitglieder, die beruflich eng mit der Gemeinde verbandelt seien, wirklich frei entscheiden könnten. «Sie wollen es sich mit dem Gemeinderat nicht verscherzen», vermutete er. Gemeindeammann Arsène Perroud wehrte sich nachdrücklich gegen diese Anschuldigung. GLP-Sprecher und Lehrer Dennis Andermatt betonte zudem: «Hier sind wir vor allem Vertretende des Volkes.»

Insgesamt wurde der Antrag um Erhöhung des Gemeinderatslohns mit 22 Ja- gegen 10 Neinstimmen bei 4 Enthaltungen deutlich angenommen.

Hat Wohlen eine seelenlose Sport-Anlage erhalten?

Noch deutlicher waren sich die Parteien einig: Die Kreditabrechnung für die Erneuerung der Badi und den Neubau der Eishalle sowie der Nebensportanlagen soll gutgeheissen werden. Drei Jahre musste sich der Rat gedulden, bis die Kreditabrechnung vorlag.

Statt der geplanten 24 Mio. sind es am Ende 26,9 Mio. Franken Baukosten, also gut 2,9 Mio. Franken mehr, als in den Verpflichtungskrediten vorgesehen war. Die Überschreitung beläuft sich dabei auf 11,3 Prozent oder 1,4 Mio. Franken (Eishalle) respektive 13,2 Prozent oder 1,5 Mio. Franken (Badi).

Elf Seiten lang sind Bericht und Antrag, welche der Gemeinderat dem Einwohnerrat vorlegte. Es verwundert denn auch nicht, dass die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission sich während acht Sitzungen über das Zahlenwerk beugte. Deren Präsident Simon Sax empfahl «die gfreute und gelungene Anlage» zur Annahme.

Gemeindeammann Arsène Perroud gestand ein, dass man mit dem Wissen von heute anders planen und nicht mehr eine einfache Baugesellschaft einsetzen würde. Man habe aus Fehlern gelernt. Er versicherte zudem, dass Kredite für künftige Bauwerke nicht mehr innerhalb der plus/minus 10% ohne weitere Reserven geplant werden. Dies begrüsste Claudia Hauri namens der SVP, die Kostenüberschreitung sei im Rahmen des Normalen, fand sie. Laura Pascolin (SP) bezeichnete die Überschreitungen als adäquat, und Olivier Parvex (GLP) freute sich über das gelungene Eventkompetenzzentrum, das weit über die Gemeinde hinausstrahle.

Einzig Sämi Keller (FDP/Dorfteil Anglikon) kritisierte: «Wir haben eine fast seelenlose Anlage zu einem teureren Preis erhalten.» Man erwarte deshalb, dass die Anlage künftig rentabel betrieben werde. Die Schlussabstimmung zeigte allerdings ein klares Bild: Alle drei Kreditabrechnungen wurden einstimmig gutgeheissen.

Gemeindehaus darf für 235'000 Franken neu verkabelt werden

Ebenso einstimmig ging es weiter. Das Gemeindehaus darf neu verkabelt werden, und zwar für rund 235'000 Franken. Den Grund dafür zeigte FGPK-Sprecher Hans Ruedi Meyer deutlich: «Die knapp 30-jährigen Kabel sind veraltet, brüchig und entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Die Folgen: Es kommt zu Verzögerungen in der Datenübertragung. Ein Netzwerk ist und bleibt langsam, da nützt auch neue Hardware nichts.»

Nicht ganz so ernst gemeint, rechnete Meyer vor: Wenn jeder Mitarbeitende der Gemeinde pro Tag fünf Dokumente herunterlädt, sind es bei 125 Mitarbeitenden pro Jahr 1730 Stunden, also über 200 Arbeitstage pro Jahr, in denen Gemeindepersonal vor einem PC wartet. «Darum macht es Sinn, die Verkabelung zu erneuern», fasste er zusammen.

Nicht nur die FGPK, sondern auch sämtliche Fraktionen stimmten dem zu. Alle waren zufrieden, dass diese Investition auch bei einer späteren Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses nicht verloren geht. Lionel Zingg (FDP) betonte als jüngster Einwohnerrat: «Für mich ist dieses Traktandum besonders wichtig. Nicht nur, weil die Datenmengen im Moment exponentiell wachsen, sondern auch, weil es zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort gehört, dass man auf Anfragen schnell von der Gemeinde Antwort erhält.»

Engagierte Diskussion um E-Ladestationen

Mitte-Präsident Harry Lütolf outete sich als flammender Verfechter von Elektromobilität. Mit seiner Motion fordert er, dass jede Tiefgarage der Gemeinde mindestens 5 Prozent aller Parkplätze mit E-Ladestationen ausstatten soll. Er fasste zusammen: «Der Gemeinderat sagt, er habe schon alles gemacht: Er hat Rohre und Trassees verlegt. Das ist schön. Aber was die Verkehrsteilnehmenden erwarten, sind nicht Rohre und Trassees, sie wollen einzig wissen, ob sie heute ihr E-Auto anhängen und laden können oder nicht.»

Die Motion verlange nicht, dass der Gemeinderat diese Ladestationen selber betreiben müsse. Das könne irgendein Energieversorger tun. «Aber der kann ja nicht ungefragt eine Anlage montieren, sondern muss Auftrag oder Erlaubnis haben vom Eigentümer. Und das ist die Gemeinde», so Lütolf. Die Motion sei erst dann erfüllt, «wenn man das Auto einstöppseln kann».

Gemeindeammann Arsène Perroud freute sich über Lütolfs flammende Rede für E-Moblität. Er erinnerte ihn aber daran, dass nicht die Ladestationen, sondern die Zuleitungen und Installationen teuer sind. Ausserdem hätten mittlerweile Gespräche stattgefunden. Perroud stellte in Aussicht, dass jeweils zwei E-Ladestationen in der Parkgarage am Bahnhof und in den Hofmatten realisiert werden und damit die Motion unnötig sei, weil ihre Forderungen bereits erfüllt seien.

Die anschliessende Diskussion war engagiert und stand wohl auch unter dem Einfluss der derzeit stattfindenden UN-Klimakonferenz in Ägypten und deren alarmierenden Prognosen für die nächsten Jahre. Der neue GLP-Präsident Matthias Angst war der Überzeugung, dass es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein könne, diese Ladestationen zu realisieren.

Anna Keller (Grüne) wies darauf hin, dass es wichtig sei, dass vor allem Mehrfamilienhäuser über solche Ladestationen verfügen. Und Daniel Scherrer (FDP) forderte, dass der Gemeinderat das Thema aus einer gesamtheitlichen Sicht angeht und ein Konzept vorlegt.

Olivier Parvex (GLP) sprach sich dezidiert dafür aus, dass Parkgaragen mit den notwendigen Installationen versehen werden. Wer das heutzutage nicht in einem Neubau einplane, der handle in etwa so dumm, wie ein Autobauer, der seine Fahrzeuge ohne Räder produziere. Der Rat diskutierte kritisch, engagiert und fair und wies die Mitte-Motion deutlich, mit 10 Ja- gegen 27 Neinstimmen, ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen