Wohlen: Steuerfusserhöhung auf 115% soll 2023 kommen

Wohlen Gemeinde stellt neuen Finanzplan vor: Erwartete Steuerfusserhöhung auf 115 Prozent soll 2023 kommen Der Wohler Gemeinderat hat den angepassten Finanzplan 2023–2032 verabschiedet. Er geht davon aus, dass die seit einigen Jahren angekündigte weitere Steuerfusserhöhung nun wohl nötig ist. Ab nächstem Jahr soll der Satz um 2 Prozent auf 115 Prozent ansteigen. Marc Ribolla 18.02.2022, 05.00 Uhr

Das Wohler Gemeindehaus. Die Steuern sollen nächstes Jahr steigen. Marc Ribolla

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in der Gemeinde Wohlen im Laufe des nächsten Jahrzehnts grosse Investitionen in Projekte in den Bereichen Bildung und Verkehr anstehen oder teilweise schon im Bau sind (Hofmatten-Halle, Halde-Schulhaus). Diese Investitionen prägen auch den Finanzplan 2023–2032. Der Gemeinderat präsentiert diesen nun.