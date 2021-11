Grüne überreichen 501 Unterschriften für Renaturierung der Bünz

Wohlen «Für eine lebendige Bünz» – Grüne überreichen 501 Unterschriften für eine Renaturierung auf dem Gemeindegebiet Während vor knapp 100 Jahren Flüsse und Bachläufe gedeckelt und gezähmt wurden, hat sich das Verständnis heute deutlich geändert. Wie wichtig ein naturnaher Flusslauf für Natur und Hochwasserschutz ist, verdeutlichten die Grünen Wohlen nun auch gegenüber Vizeammann Roland Vogt. Pascal Bruhin 19.11.2021, 05.00 Uhr

Vizeammann Roland Vogt und Roger Isler, Leiter Umwelt und Energie, nehmen die Petition von den Grüne-Einwohnerratsmitgliedern Anna Keller, Franziska Matter und Patrick Schmid (von links) entgegen. Pascal Bruhin

«Wir haben keinen Fluss, wir haben keinen See, aber wir haben die Bünz. Und der müssen wir Sorge tragen.» Es war ein eindrücklicher Appell, den Anna Keller am Mittwochabend vor dem Wohler Gemeindehaus an Roland Vogt richtete. Gemeinsam mit Mitinitiantin Franziska Matter und weiteren Mitgliedern der Grünen Wohlen überreichte sie dem Vizeammann die gesammelten Unterschriften für die Petition «Für eine lebendige Bünz».