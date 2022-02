Turnhalle Junkholz in Wohlen soll für 5 Millionen saniert werden

Wohlen Für 5 Millionen Franken: Die Turnhalle Junkholz soll fit werden für die nächsten 50 Jahre Die Dreifachturnhalle Junkholz wurde 1974 in Betrieb genommen. Dass sie saniert werden muss, ist innen wie aussen sichtbar. Nun bringt der Gemeinderat das Bauprojekt. Kostenpunkt: 5,01 Millionen Franken. Wenn alles gut läuft, kann die Halle schon im November 2023 neu saniert in Betrieb genommen werden. Andrea Weibel 18.02.2022, 05.00 Uhr

Die Turnhalle Junkholz in Wohlen ist innen und aussen sanierungsbedürftig. Jetzt legt der Gemeinderat das Sanierungsprojekt vor. Marc Ribolla (4.3.2021)

Aussen ist sie ein von Wind, Wetter und Pflanzenbewuchs gegerbter Betonklotz. Innen erstrahlt sie noch in den Braun- und Orangetönen, die vermutlich in den 70er-Jahren modern waren. Die Rede ist von der 1974 in Betrieb genommenen Turnhalle Junkholz in Wohlen. «Sie ist wirklich in die Jahre gekommen und sollte nun unbedingt grosszyklisch erneuert werden», nennt Vizeammann Thomas Burkard den Fachausdruck.

An einer Begehung, wie sie der Wohler Gemeinderat zusammen mit der Liegenschaftskommission immer wieder in älteren Gebäuden macht, fiel ihnen auf, dass die Fassade der Turnhalle in sehr schlechtem Zustand ist. «Es war ein unhaltbarer Zustand, die Stücke, die von der Aussenwand bröckelten, waren nicht nur bedenklich, sondern gefährlich», hält Burkard fest.

Innen erstrahlt die Dreifachturnhalle Junkholz noch in den Braun- und Orangetönen wie in den 70er-Jahren. Chris Iseli (8.12.2020)

Darum haben 2018 drei Einwohnerräte eine Motion zum Thema eingereicht. «Ausserdem wurde im Frühling 2020 das Gröbste mit Notmassnahmen geflickt. Das hat 20'000 Franken gekostet», erinnert sich der Vizeammann.

Nun legt der Gemeinderat ein Sanierungsprojekt vor. «Und zwar, wie erwähnt, für eine grosszyklische Erneuerung. Das heisst, der Bau wird an der Fassade und am Dach saniert, aber auch innen den neuesten Standards angepasst. So kann die Halle nachher wieder für weitere 45 bis 50 Jahre genutzt werden.»

Auf lange Sicht betrachtet zahlen sich die Mehrkosten aus

Ganz wichtig sind Burkard zwei Dinge: «Das Projekt, das 5,01 Millionen Franken kostet, ist absolut kein Luxusprojekt. Allerdings werden sich einige Leute fragen, wieso wir die Halle auf Minergie-Standard aufrüsten, eine Fotovoltaikanlage aufs Dach bauen und das Gebäude an den Wärmeverbund von der benachbarten Holzschnitzelheizung im Schulhaus Junkholz anhängen wollen.»

Auch die Kellerräume mit der Heizung müssen saniert werden. Die Halle soll Strom auf dem eigenen Dach produzieren und an die Holzschnitzelheizung des Schulhauses angehängt werden. Chris Iseli (20.4.2021)

Man könnte sich fragen, ob es all diese ökologischen Schritte wirklich brauche. Doch Burkard betont: «Die Anfangsinvestition ist zwar höher, das stimmt. Aber auf lange Sicht betrachtet wird die Bewirtschaftung deutlich günstiger.»

Auch werden – wie bei allen Sanierungen von gemeindeeigenen Bauten in Wohlen – überall LED-Leuchtmittel eingesetzt. Zur nachhaltigen Bauweise sagt Burkard: «Dafür werden uns Subventionen von 50'000 Franken in Aussicht gestellt.» Von Swisslos könnten jedoch keine Zuschüsse erwartet werden, da es sich nicht um eine Sporthalle mit mindestens regionalem Charakter, sondern eben nur um eine Turnhalle handle.

Die sanierte Halle sollte im November 2023 betriebsbereit sein

Der Bauablauf bei der Turnhalle war ursprünglich in drei Etappen geplant. Die Arbeiten hätten im Wesentlichen in den Schulferien ausgeführt werden können, wenn die Turnhalle wenig oder nicht genutzt würde, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung dazu.

Doch nun wurden vertiefte Abklärungen gemacht. «Es stellte sich heraus, dass eine Aufteilung der Arbeiten in mehrere Etappen nicht effizient ist und überdies zu Mehrkosten führt.» Aus diesem Grund ist das Bauterminprogramm auf eine einzige Bauphase aktualisiert worden. Das verkürzt die Bauzeit um rund drei Monate.

Sehr spannend sieht es auch unter der Turnhalle aus – spannend und sanierungsbedürftig. Chris Iseli (20.4.2021)

Sofern der Einwohnerrat das Kreditbegehren bis zum 25. April 2022 gutheisst, folgt im September die Volksabstimmung. Bei einem Ja der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ist die Auflage des Baugesuches Ende 2022 geplant. Baustart ist im Sommer 2023, Bauende im November 2023. Für Schule und Vereine bedeutet dies, dass die Turnhalle Junkholz während der Bauphase nicht genutzt werden kann, heisst es weiter.

Thomas Burkard findet das Projekt sehr gut. Er sei sehr zuversichtlich, dass auch die Bevölkerung so denken wird. Noch klarer fasst er zusammen: «Ich zweifle keinen Moment daran, dass das Volk zustimmen wird.»