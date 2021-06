Fröhlich, laut und bunt: Das war die IBW Jazz Night in Wohlen

Wohlen Fröhlich, laut und bunt: Die Jazz Night war eine willkommene Abwechslung Fünf Bühnen, zehn Bands und 900 Musikbegeisterte liessen am Freitagabend die einmalige Stimmung der Jazz Night der IBW wieder aufleben. Herrlich warmes Sommerwetter, Jazz und Blues lautete das Rezept, um den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen. Nathalie Wolgensinger 19.06.2021, 15.05 Uhr

Ein lauer Sommerabend und live Musik mit «Marco Marchi & the Mojo Workers»: Darauf haben viele musikbegeisterte lange warten müssen. Nathalie Wolgensinger

Frank Powesland von «The Waffle Machine Orchestra» war sichtlich nervös, als er gemeinsam mit seiner Band auf die Bühne trat.

«Wir sind seit neun Monaten nicht mehr aufgetreten. Ich weiss nicht, ob wir noch alle Songs auswendig können, »

sagte er verschmitzt lächelnd. Diese Feststellung machte auch Beat Koch, Präsident des Organisationskomitees:

«Die Musiker haben lange auf diesen Moment warten müssen. Sie waren top motiviert und für uns war es eine Freude, sie wieder auf der Bühne zu sehen.»

Ähnlich erging es natürlich auch den 900 Besucherinnen und Besuchern. Die Corona-Auflagen erforderten vom Veranstalter eine umfangreiche Planung und viele zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.

Die Kontrollen vor den Konzertlokalen waren rigoros. Die IBW setzte neben ihren eigenen Mitarbeitenden auch einen Sicherheitsdienst ein. Beat Koch kommentiert: «Wir haben mitgelitten, mit all jenen, die keinen Platz ergattern konnten und deshalb abgewiesen werden mussten. Die Mehrheit hat das verstanden, einige wenige hatten Mühe mit diesen Vorgaben.»

Das Schlendern zwischen den fünf Bühnen war zwar immer noch möglich, Zutritt erhielt man nach Konzertbeginn aber nicht mehr. Doch viele Wohlerinnen und Wohler wussten sich zu helfen: Sie setzten sich auf Mäuerchen, auf das Trottoir oder Parkbänke und wippten und klatschten begeistert mit.

Wo der Blues direkt ins Herz geht

Dass die Jazz Night nicht nur beim Publikum ein fester Wert ist, sondern auch bei den Bands, das stellte sie diesen Freitagabend einmal mehr unter Beweis.

Elias Bernet und seine Band spielten im Rüebliland-Kafi. Nathalie Wolgensinger

Es ist zur schönen Gewohnheit geworden, dass die Jazz Night dem Publikum kleine musikalische Kostbarkeiten serviert. So beispielsweise die «Elias Bernet Band» im lauschigen Garten des Rüebliand Kafi. Hier, in dieser kleinen, aber feinen Runde, ging der Blues direkt ins Herz.

Die Stimmperlen aus Wohlen traten gemeinsam mit den Teenvoice aus Rotkreuz auf. Nathalie Wolgensinger

Fröhlich, bunt und laut war es hingegen auf dem Sternenplatz. Die Wohler «Stimmperlen» luden gemeinsam mit «Teenvoice» aus Rotkreuz zum unterhaltsamen Konzert, gespickt mit Popsongs. Unter der musikalischen Leitung von Prisca Zweifel boten die Kinder und Jugendlichen einen fröhlichen und unterhaltsamen Abend, der vom Publikum mit begeistertem Applaus quittiert wurde.

Wer den traditionellen Jazz schätzt, kommt an der Jazz Night ebenfalls auf seine Rechnung. Im Zelt auf dem Parkplatz des Restaurant Rössli spielten mit der «Jenson Jazzband» und «Horner`s Wintergarden Jazz Orchestra» gleich zwei Formationen auf, die sich den klassischen New Orleans-Stücken verschrieben haben.

Vier Frauen am Saxofon: Das sind Lily Horn. Nathalie Wolgensinger

Vier Frauen am Saxofon: Das sind Lily Horn, die in den tropisch warmen Biergarten des Chappelehofs einluden. Was die Band als virtuos groovenden Frauenpower beschreibt, zog das Publikum vom ersten Ton weg in seinen Bann.

«The Waffle Machine Orchestra» machten den Anfang auf der Hauptbühne beim Restaurant Marco Polo. Die bunte Truppe aus Neuenburg hatte, entgegen der Befürchtung ihres Sängers, gar nichts vergessen und bereitete mit ihrem launigen Auftritt einen gelungenen Auftakt in den Abend.

«The Jackets» aus Bern: Sie sorgten für den knackigen Ausklang des Abends. Nathalie Wolgensinger

Und wer nach all dem immer noch nicht genug hatte, der war mit «The Jackets» aus Bern gut beraten. Die Combo sorgte mit sattem Garage Punk auf der Sommerbar-Bühne für einen knackigen Ausklang.

OK-Präsident Beat Koch freut sich bereits heute auf die nächste Auflage im kommenden Jahr. Denn dann, so schwärmt er bereits heute, könne die Jazz Night wieder wie gewohnt durchgeführt werden und dann sei auch bestimmt wieder das Flanieren zwischen den Konzertlokalen möglich.