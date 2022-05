Junge Wohler Sängerin veröffentlicht ihre neue Single

WOHLEN Frischer Sound für den Sommer: Die 21-jährige Sängerin Marlin bringt ihre neue Single heraus Mit «Placebo» bringt die junge Wohler Sängerin und Songwriterin Marlin ihre zweite Single raus. Darin singt sie über den Umgang mit Suchtproblemen. Die Aargauer Kunstförderung unterstützt die junge Wohlerin bei der Aufnahme ihrer Songs. Laura Koller 27.05.2022, 05.00 Uhr

Lebhaft, träumerisch und ehrlich. So beschreibt Marlene Diallo ihre Musik. zvg

«Es ist immer wieder aufregend», erzählt Marlene Diallo mit leuchtenden Augen. Ende Mai veröffentlicht sie unter dem Künstlernamen Marlin ihre zweite Single mit dem Namen Placebo. Das Lied ist ruhig und stimmt nachdenklich. Sie singt über Suchtprobleme im Zusammenhang mit Cannabis und wie sie damit umgeht, wenn die Selbstdisziplin nicht stark genug ist.

Während knapp drei Minuten hört man, wie sie sich in solchen Momenten selbst ermuntert. Als Fazit arbeitet sie heraus, dass sie es selber in der Hand hat, sich aus diesen negativen Stimmungen zu reissen. «Placebo» überzeugt mit starkem Beat und ehrlichem Songtext. Der Song ist bereits ihre zweite Single, die erste erschien im März unter dem Titel More.

«Ich war schon immer sehr kreativ»

Mit «More» ging sie aufs Ganze und produzierte ein aufwendiges Musikvideo. Viele Stunden Planung hat Diallo in das Video gesteckt, die Vision dafür hatte sie seit Frühling 2021 im Kopf. Von den Outfits der Tänzerinnen bis zur Film-Crew hat sie alles selber organisiert. Im Dezember konnte sie das Video im Trafo Baden filmen. Am Tag der Dreharbeiten lief alles sehr schnell ab, nach vier Stunden war das gesamte Video im Kasten.

Die farbenfrohen Fenster haben es ihr angetan: Marlin wollte ihr erstes Musikvideo unbedingt in der Trafo-Hallo aufnehmen.

Besonders inspiriert wurde die junge Frau durch die farbigen Fenster in der Trafo-Halle. Die orangen, violetten und grünen Farbtöne haben es ihr angetan und ziehen sich als Element durchs ganze Video.

«Ich war schon immer sehr kreativ», sagt die junge Wohlerin, während sie von ihrem Einstieg in die Musik erzählt. Sie ist mit Kunst aufgewachsen, ihre gestalterische Seite wurde schon früh von ihrer Grossmutter gefördert. Ihr Vater hat Diallo an die Musik herangeführt. Beim Blockflötespielen lernte sie die Musiknoten, später begann sie im Oberstufenchor zu singen. Bei Auftritten mit diesem Chor konnte sie im Alter von vierzehn Jahren zum ersten Mal Bühnenluft schnuppern. Die Auftritte vor achthundert Zuschauenden haben sie fasziniert.

Kanti-Freunde: Marlin kennt ihren Produzenten schon lange

Das Hoch, das diese ersten Bühnenerlebnisse auslösten, begleitet Marlene Diallo bis heute. Im Moment tritt sie aber nur vereinzelt auf, bis sie mehr Musik veröffentlicht hat. Sie schreibt alle ihre Texte selber und arbeitet mit Gabriele Graziano zusammen, einem gleichaltrigen Musikproduzenten aus Dottikon. Sie kennen sich bereits aus der Kanti-Zeit in Wohlen und haben dort angefangen, gemeinsam Musik zu machen.

Marlins Musik ist vielseitig, sie bewegt sich zwischen Pop, R'n'B und Soul. «Ich will mich noch nicht auf eine Richtung festlegen. Jetzt will ich erst einmal ausprobieren, was mir gefällt», sagt die junge Musikerin. Lebhaft, träumerisch und ehrlich soll ihre Musik sein. Sie will mit ihren Texten eine positive Botschaft ausstrahlen und die zwischenmenschliche Akzeptanz fördern.

Marlin erhält Unterstützung von «Kunstdünger»

Bei ihrer Musik lässt sie sich nicht beeinflussen. «Das kommt nur aus mir raus, und die Musik mache ich zum Teil auch nur für mich», erzählt die Wohlerin. Für die Gestaltung der Musikvideos und für ihr eigenes Auftreten lässt sie sich aber gerne inspirieren. Dafür besinnt sie sich gern auf ihre Wurzeln. Ihr Vater kommt aus Guinea, ihre Mutter aus Ungarn und der Schweiz. Diese kulturelle Vielfalt will Diallo optisch repräsentieren, in der Musik will sie aber ganz sich selber sein.

Marlene Diallo zeigt grossen Einsatz für ihre Leidenschaft, das hat auch der Kanton Aargau erkannt. Im Rahme der Kulturförderung Kunstdünger hat sie Fördergelder erhalten, um Aufnahmen ihrer Musik zu machen. Ihre Ziele sind klar, sie will auf Tour gehen und von der Musik leben können. Der nächste Schritt wird die Veröffentlichung des dritten Liedes im Juli sein. «Es ist ein richtiger Sommerhit, der hoffentlich viele Leute zum Tanzen bringt», sagt sie.

Mehr Infos unter www.diallomarlin.com.