Wohlen: Winkler war beim Biden-Putin-Gipfel 2021 in Genf dabei

Wohlen Freiämter Firma war beim Genfer Biden-Putin-Gipfel 2021 hautnah dabei: Nun gibt der Chef exklusive Backstage-Einblicke Das Wohler Eventtechnik-Unternehmen Winkler Livecom durfte im Juni 2021 die komplette technische Infrastruktur für den Genfer Gipfel zwischen Joe Biden und Wladimir Putin aufbauen. Ein Jahr danach gibt CEO Stefan Mathys einen eindrücklichen Einblick hinter die Kulissen der grossen Herausforderung. Marc Ribolla 16.06.2022, 05.00 Uhr

Glücklich an einem historischen Ort: Mike Grädel (links, Technischer Leiter) und André Hüsler (Projektleiter) von Winkler Livecom in der Bibliothek der Genfer Villa La Grange. zvg

Auch mit so grossem Abstand kribbelt es bei ihm beim Erzählen und Betrachten der Fotos noch stark. Das Gänsehautgefühl wird Stefan Mathys, CEO der Wohler Eventtechnik-Firma Winkler Livecom, nicht so schnell loswerden. «Wir erzählen uns gegenseitig in der Firma heute noch davon und gewiss auch später unseren Enkeln noch. So etwas erlebt man nur einmal im Leben», sagt Mathys und strahlt über beide Wangen.

Vor genau einem Jahr, am 16. Juni 2021, fand in Genf das grosse historische Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Schauplatz war die Villa La Grange – und die Firma Winkler Livecom mit ihren technischen Installationen war mittendrin. Mit der AZ blickt Mathys auf jene Tage zurück, die im Zuge der weltpolitischen Entwicklung seither mit anderen Augen betrachtet werden.

Der Auftrag kam damals praktisch aus heiterem Himmel und mit sehr wenig Vorlaufzeit. «Gut zwei Wochen vorher klingelte das Telefon. Ab dann standen wir praktisch nonstop unter Strom», sagt Mathys. Als Auftraggeber stand das Bundesamt für Bauten und Logistik dahinter. Rund 40 Winkler-Mitarbeitende waren für den Gipfel in Genf zeitweise im Einsatz. Die Wohler stellten sämtliches technisches Equipment für die diversen Treffen und die Pressekonferenzen der beiden Delegationen.

Amerikaner wollten eine Klimaanlage bei Bidens Rednerpodest

Der Aufwand sei gigantisch gewesen, erklärt Mathys. «In den Tagen vor dem Gipfel arbeiteten wir von 7 bis 23 Uhr, um alles möglich zu machen. Der Einsatz hat sich aber mehr als gelohnt», so der CEO. Er selbst packte überall dort mit an, wo Not am Mann war, und hielt seinen Projektverantwortlichen den Rücken frei.

Und zu tun gab es einiges. Beide Delegationen hatten ihre Wünsche, oft in extrem kurzer Zeit. «Sehr vieles musste quasi last minute erledigt werden. Die Amerikaner wollten beispielsweise, dass wegen der hohen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung beim Rednerpodest von Biden kurzfristig eine Klimaanlage eingebaut wurde», erinnert sich Mathys an eine Episode. Auch das schafften seine Leute noch rechtzeitig.

Das Telefon habe fast pausenlos geklingelt. Die Kommunikation mit den beiden Delegationen habe aber gut funktioniert. Eine der grössten Herausforderungen sei die Stromversorgung gewesen. Rund 15 Notstromaggregate, teils grosse Lastwagen, musste Winkler auftreiben. Mathys erklärt:

«Das Verlegen der zig Meter langen, teilweise sehr schweren und dicken Kabelstränge auf dem Areal war Schwerstarbeit.»

Mühsam kam hinzu, dass die leeren Materialkisten aus Sicherheitsgründen nicht vor Ort gelagert werden durften. «Wir mussten also jeweils alles ausladen, die Kisten auf einen weiter entfernten Abstellplatz fahren, deponieren und nach dem Gipfel dort wieder holen. Das ganze Projekt war eine logistische Meisterleistung», blickt Mathys zurück. Wenn sie etwas Dringendes benötigt hätten, habe es rund vier bis fünf Stunden gedauert, bis es aus Wohlen nach Genf transportiert war.

«Biden sass locker da, Putin wirkte eher kühl»

Am Tag des Gipfels selbst hatten nur noch sechs Winkler-Mitarbeitende einen kompletten Zugang zum Konferenzort, darunter Mathys. «Aufgrund eines technischen Problems musste ich nochmals in die Villa rein und dachte mir, ich bleib einfach drin.» Er nutzte die Gunst der Stunde. Und hielt sich mit nur wenigen anderen Personen in der Bibliothek auf, wo sich Biden und Putin nach ihrem rund dreistündigen Treffen hinter verschlossenen Türen auch noch öffentlich zeigten.

Stefan Mathys' Schnappschuss vom Treffen: Biden (hinten) mit Putin (verdeckt). zvg

Diese Momente seien beeindruckend gewesen. «Biden sass ziemlich locker da und lächelte immer wieder mal. Putin hingegen wirkte auf mich eher kühl und ohne wirklichen Gesichtsausdruck», erinnert sich Mathys. Ein noch spezielleres Erlebnis habe aber ein Winkler-Mitarbeiter gehabt, der im Keller der Villa als Audio-Operateur im Einsatz war. Er musste während des nicht öffentlichen Treffens der Delegationen die Technik wie Mikrofone bedienen und konnte so alle Gespräche mitverfolgen.

Beim Zuhören spürt man auch mit einem Jahr Abstand noch die Freude, die der Winkler-CEO ausstrahlt. Der Einsatz für den Gipfel wurde auch von den beteiligten Seiten verdankt. Die US-Delegation verteilte einigen Winkler-Mitarbeitenden eine Dankesmedaille mit dem Siegel des US-Präsidenten. Mathys freut sich:

«Der Chef der Amerikaner lobte uns ausdrücklich. Er habe schon 80 Auftritte von Biden organisiert, habe aber noch nie eine so hohe Qualität in so kurzer Zeit gesehen.»

Von Seiten der russischen Delegation habe es nie eine persönliche Reaktion im Nachhinein gegeben. Anders vom Bund. Ende Juni 2021 erhielt die Firma Winkler Livecom ein Dankesschreiben aus Bern von den Verantwortlichen des Bundesamts für Bauten und Logistik. Der Brief hat in Wohlen einen Ehrenplatz erhalten.

