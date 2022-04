Wohlen: Festival für Historisches, Musik und Gruselgeschichten

Festival Punkt & Halbi: Am 10. September gibt's ganz viel Kultur und Historisches beim Schlössli

2018 feierte das kleine Festival Punkt & Halbi seine Premiere. In den Schweizer Grossstädten ziehen jedes Jahr Museumsnächte Tausende von Besuchenden an. Punkt & Halbi ist deren kleine Schwester und lockt mit Führungen, Gruselgeschichten, Musik und Kulinarik zum Schlössli, dem ältesten Haus in Wohlen.