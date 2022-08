Gemeindeamman präsentiert Programm für Bushof-Fest in Wohlen

WOHLEN Festbänke unter dem Designerdach: So feiert Wohlen seinen neuen Bushof Am Samstag, 27. August, und Sonntag, 28. August, feiert die Gemeinde Wohlen den neuen Bahnhofplatz und den Bushof mit der Bevölkerung. Das OK erzählt, warum der Aufbau für das Fest schnell passieren muss und weshalb man bei den Führungen gut aufpassen soll. Laura Koller 11.08.2022, 16.50 Uhr

Trotz knapper Verfügbarkeit von Bands und Festbänken organisieren sie das Bushoffest: Kultursekretärin Claudia Nick, Gemeindeammann Arsène Perroud , Polizeichef Stv. Repol Wohlen Matthias Schatzmann und Martina Arnet vom Verein für Kultur ein. Laura Koller

Ein graues Auto fährt sichtbar schnell durch die 20er-Zone beim Bushof Wohlen. Gemeindeammann Arsène Perroud meint: «Das wär einer für die Polizei gewesen.» Matthias Schatzmann, stellvertretender Chef der Regionalpolizei, pflichtet schmunzelnd bei. Sie stehen zusammen mit der Wohler Kultursekretärin Claudia Nick und Martina Arnet vom Verein für Kultur auf dem Bahnhofplatz und orientieren über das lang ersehnte Bushoffest.

Gemeindeammann Arsène Perroud zieht eine zur bisherigen Nutzung der Bahnhofanlage eine positive Bilanz. «Wir hatten bisher gute Rückmeldungen.» Das Ganze wäre das grösste Infrastrukturprojekt in der Region und sei bis aufs Jahr 2040 ausgelegt. Gewisse Bereiche, wie die Tiefgarage, seien nicht ausgelastet, da werde in den nächsten Jahren aber ein Zuwachs erwartet.

Wenig Vorfälle dank Videoüberwachung

Auch Schatzmann ist zufrieden. Es gab bisher wenig Vorfälle, nur einige Sachbeschädigungen. Dank der breitflächigen Videoüberwachung konnten diese aufgeklärt werden und seitdem sei nichts mehr vorgefallen. Die Architektur unterstütze dies, so Perroud. «Wir haben hier keine versteckten Ecken, man hat den Durchblick. Das war das Ziel.»

Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde das 23-Millionen-Projekt gestaffelt in Betrieb genommen, ab dem 23. Dezember 2021 konnten alle Teile genutzt werden. Nun wird der Bushof unter dem Motto «Wohlen verbindet» eingeweiht. Am Freitag, 26. August, findet die offizielle Eröffnung mit Gemeindevertretenden und Regierungsrat Stephan Attiger statt, am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, folgt das Fest für die Bevölkerung.

Auf dem Platz vor den Bänken wird die Bühne für die musikalischen Gäste wie Knackeboul aufgebaut. Zwischen den Buskanten finden die Besucherinnen und Besucher das kulinarische Angebot. Laura Koller

Der Anlass findet auf der 2500 Quadratmeter grossen Fläche des Bushofes statt. Auf der Seite hin zum Bahnhofsgebäude wird eine grosse Bühne für die musikalischen Darbietungen aufgebaut. Zwischen den Buskanten unter dem Dach mit speziell designter Strohoptik werden sechs Essens-Stände aufgebaut, die von den Wohler Vereinen betrieben werden.

Es gebe ein breites Angebot. Getränke und Essen würden «querbeet» angeboten, sodass für alle etwas mit dabei ist, sagt Perroud. Insgesamt erwarten er und das OK über die zwei Tage bis zu 8000 Besuchende.

Vom Hip-Hop mit Gebärdensprache bis zum Mitmachkonzert

Nebst dem Kulinarischen wurde auch an Unterhaltung gedacht. Es gibt ein Kinderprogramm mit Postauto-Hüpfburg, sowie Foto-Stände, wo spezielle Erinnerungsbilder geknipst werden können. Am Samstag werden Führungen mit Annigna Guyan, der Architektin des Bushofes, angeboten. «Wer dort aufpasst, hat gute Chancen für den Wettbewerb», kündigt Perroud an.

Ein breit gefächertes musikalisches Programm erwartet die Bevölkerung an beiden Tagen. Martina Arnet vom Verein für Kultur erzählt:

«Wir haben nach lokalen Sachen gesucht und wollten möglichst viele Musikstile abdecken.»

Ein Blick auf das Programm zeigt, dass dies gelungen ist. Am Samstag eröffnet die Rap-Gruppe «Mix!t», sie vereinen Hip-Hop mit Gebärdensprache. Später folgt ein Mitmachkonzert für Klein und Gross vom interkulturellen Ensemble SSASSA.

Die Busse fahren wie nach Fahrplan, nur die Haltestellen werden ab 15 Uhr am Freitag, 26. August, verschoben. Laura Koller

Die French-Pop-Band Carrousel und der bekannte Schweizer Rapper Knackeboul bilden am Samstagabend die Höhepunkte. Der Sonntag steht im Zeichen der Kunstschaffenden aus Wohlen. Jazz-Saxofonistin Sarah Chaksad hat die Wohler Kantonsschule besucht und tritt mit ihrem Orchester auf. Ausserdem hat die lokale Band r.u.ok einen grossen Auftritt.

Das OK musste sich für das Fest ins Zeug legen. Perroud erzählt:

«Die Verfügbarkeit von Festbänken, Technik und Bands war knapp. Man merkt den Nachholbedarf und dass viele Feste stattfinden.»

Auch der Aufbau wird intensiv, denn bis um 15 Uhr am Freitagnachmittag verkehrt der Busverkehr noch normal.

Danach halten die Busse beim Güterschuppen, dem Taxistand oder an der Bahnhofstrasse. Der Busfahrplan wird während des Fests normal weitergeführt, der Individualverkehr darf wie gewohnt auf der Einbahnstrecke fahren. «Das war eine logistische Herausforderung», berichtet Schatzmann. Perroud stimmt zu, die Busse seien auf die Minute getaktet. Deshalb war es dem OK besonders wichtig, dass der öffentliche Verkehr durch das Fest nicht eingeschränkt wird. Sie wollen dem Motto «Wohlen verbindet» treu bleiben.

Bushoffest in Wohlen am Samstag, 27. August, ab 11 Uhr, und Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr. Mehr Informationen unter www.wohlen.ch.