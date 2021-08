Industrielle Betriebe Wohlen realisieren Naturpark am Hauptsitz

Wohlen Feldblumen statt Platanen: Die ibw realisiert am Hauptsitz einen Naturpark – ein Augenschein Die Industriellen Betriebe Wohlen rüsten auf: Das Unternehmen hat bereits den dritten Naturpark realisiert. Dieses Mal vor der eigenen Haustüre, nämlich am Hauptsitz an der Wohler Steingasse. Die Verantwortlichen zeigen, wie naturnahe Gartengestaltung geht. Nathalie Wolgensinger 30.08.2021, 15.47 Uhr

Gemeinsam haben sie die Idee in die Tat umgesetzt: Geschäftsleiter Peter Lehmann, Naturgärtner Franz Weber, Initiantin des Projekts Selina Gugelmann und Liegenschaftsbetreuer Ergul Imeroski. Nathalie Wolgensinger

Ein wenig Mut habe sie schon gebraucht, um ihren Vorschlag einzubringen, gesteht Selina Gugelmann lachend ein. Ihr ist es zu verdanken, dass die Industriellen Betriebe Wohlen (ibw) den Bereich rund um den Hauptsitz an der Wohler Steingasse naturnah gestaltet hat. Das Ja zu mehr Biodiversität hatte zur Folge, dass man Abschied nimmt von den Platanen, den Buchsbäumen und vom Kirschlorbeer, die bisher im Eingangsbereich standen. Auch der Rasen, der im Sommer wöchentlich von Ergul Imeroski geschnitten wurde, wich einer naturnah gestalteten Wiese.

«Wir luden vor einiger Zeit die Bevölkerung dazu ein, den Naturpark beim Reservoir Hochwacht zu besichtigen. Einige Besucher wiesen uns darauf hin, dass wir die Umgebung bei unserem Hauptgebäude doch auch naturnaher gestalten könnten», erzählt sie. Das bestärkte die ehemalige Mitarbeiterin, die heute beim Kanton Aargau als Projektleiterin Natur und Landschaft arbeitet. ibw-Geschäftsführer Peter Lehmann ergänzt:

«Wir haben mit dem Naturpark beim Reservoir Hochwacht und beim Pumpwerk Langelen bereits zwei Grünflächen, die einen wichtigen Beitrag zu Biodiversität leisten.»

Franz Weber vor dem Hintereingang des Hauptgebäudes. Die Trockenmauer bietet Lebensraum für Insekten und Kleintiere. Nathalie Wolgensinger

Die Idee fiel also sprichwörtlich auf fruchtbaren Boden und wurde im vergangenen Jahr bereits angegangen. Mit Naturgärtner Franz Weber holte man einen Profi ins Team, der die Idee in die Tat umsetzte. Erst aber musste noch eine wichtige Frage geklärt werden: Was sollte mit den Platanen geschehen?

Das wüchsige Wetter begünstigte die Arbeiten

Die Bäume sind zwar schön anzusehen und sind in der Adventszeit ein schöner Blickfang mit den Lichterketten, aber aus ökologischer Sicht haben sie wenig Wert. «Das Laub bleibt liegen und muss weggewischt werden und für Vögel bieten die Bäume auch keinen Lebensraum», verdeutlicht Franz Weber. Diese Argumente überzeugten alle in der Projektgruppe, auch Geschäftsleiter Peter Lehmann.

Die Platanen und Buchsbäume wichen einer naturnahen Bepflanzung. zvg

Nicht nur die Platanen mussten weichen, auch die Buchsbäume und der Kirschlorbeer sind weg. Auf dem Weg entlang der Steingasse wurde eine ruderale Steinfläche angelegt, auf der die ersten Feldblumen bereits hervorlugen. «Das nasse Wetter kam uns zu Gute, man kann bereits jetzt ahnen, wie es später dann aussehen wird», sagt Franz Weber und meint damit die Wiesenfläche, die beim Hintereingang angelegt wurde.

Dort sieht man ebenfalls die ersten Wiesenblumen blühen. Das erspart Liegenschaftsbetreuer Ergul Imeroski den Rasenschnitt. «Statt wie bisher wöchentlich zu schneiden, langt es einmal pro Jahr mit der Sägesse drüber zu gehen», ergänzt Weber.

Initiantin Selina Gugelmann legt Bilder aus, die zeigen, wie die Umgebung vor dem Hauptsitz noch im letzten Jahr aussah. Nathalie Wolgensinger

Im Eingangsbereich und beim Hintereingang legten Weber und seine Mitarbeiter Trockenmauern an. Damit schufen sie Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die trockene Orte bevorzugen. «Die Mauern sind ein Kunstwerk, das erst noch ausgezeichnet zum Gebäude passt und der Natur dient», kommentiert Lehman begeistert. Noch ist das Projekt nicht ganz abgeschlossen. Ein Teil der Fassade soll noch begrünt werden. Erst müsse man aber die Statik des Gebäudes prüfen, bevor man die Bepflanzung realisieren könne, informierte Weber.