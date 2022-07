Wohlen: FDP/SVP wollen alle Plätze der Regionalpolizei verlagern

Wohlen FDP und SVP wollen alle Arbeitsplätze der Regionalpolizei verlegen: «Platz im Gemeindehaus wird für andere Aufgaben benötigt» Die Regionalpolizei Wohlen wird im Frühling an die Wilstrasse 57 umziehen. Der Gemeinderat möchte zusätzlich eine Anlaufstelle für die Bevölkerung im Gemeindehaus behalten. Davon halten die FDP und die SVP aber nichts und reichen eine Motion ein. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Die Regionalpolizei Wohlen wird 2023 an die Wilstrasse 57 umziehen, wo sich schon die Feuerwehr und die Zivilschutzorganisation Aargau Ost befinden. ian (3.9.2019)

An einem Fakt gibt es nichts zu rütteln. Tatsache ist, dass voraussichtlich im nächsten Frühling die Regionalpolizei Wohlen (Repol) an die Wilstrasse 57 umquartiert wird. Der Kredit von 1,4 Millionen Franken für den dortigen Umbau wurde im März vom Einwohnerrat einstimmig bewilligt.

Mit dem Auszug der Repol aus dem Gemeindehaus werden einerseits dort dringend benötigte Büroräumlichkeiten frei. Und andererseits erhält die Regionalpolizei mit ihren rund 20 Mitarbeitenden bessere Arbeitsbedingungen an der Wilstrasse 57. Allerdings plant der Gemeinderat, als zentrale Anlaufstelle im Dorf weiterhin auch einen Schalter der Polizei im Gemeindehaus offenzulassen.

Er begründet dies mit dem Service public, weil die Wilstrasse 57 mit dem ÖV nur mässig erschlossen ist. Sowie mit einer erhöhten Sicherheit fürs Gemeindepersonal, beispielsweise beim Sozialamt. Schon in der Einwohnerratsdebatte gab es Kritik für dieses Vorhaben aus den Reihen der FDP und der SVP. Man sprach von einer unnötigen Verzettelung.

«Bauliche Massnahmen wären wichtiger und zielführender»

Nun reagieren die beiden bürgerlichen Parteien mit einem Vorstoss. Die Fraktionen FDP/Dorfteil Anglikon und SVP reichen eine Motion ein, mit der der Gemeinderat beauftragt wird, alle Arbeitsplätze der Regionalpolizei an die Wilstrasse 57 zu verlagern.

Noch ist die Regionalpolizei Wohlen im Gemeindehaus einquartiert. Marc Ribolla (19.2.21)

Sie kritisieren im Schreiben unter anderem: «Wenn jemand gewaltbereit ist, können auch im Gemeindehaus anwesende Regionalpolizisten kaum schnell genug reagieren. Da wären bauliche Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden viel wichtiger und zielführender.» Der ins Spiel gebrachte zusätzliche Sicherheitseffekt für die Mitarbeitenden sei wohl eher symbolischer Natur.

«Er wird aber teuer erkauft, in dem Büros belegt werden, die von anderen Dienststellen dringend benötigt werden», heisst es in der Motion weiter. Ebenfalls nichts halten FDP/SVP vom gemeinderätlichen Argument des Service public und erwähnen als Beispiel, dass die Leute auch für andere Dienstleistungen wie spezialärztliche Behandlungen weitere Wege in Kauf nehmen müssen.

«Der Raum im Gemeindehaus ist nicht gratis»

Wenn die Repol weiterhin im Gemeindehaus präsent ist, verursacht dies nach Ansicht der Motionäre einen hohen zusätzlichen Organisations- und Koordinationsaufwand. Die Parteien dazu:

«Das hat finanziellen Aufwand zur Folge. Denn der Raum im Gemeindehaus ist nicht gratis. Gleichzeitig ist an der Wilstrasse 57 für viel Geld neuer Raum geschaffen worden. Der Raum im Gemeindehaus wird dringend für andere Aufgaben benötigt.»

Deshalb sei es wichtig, dass die Büros im Gemeindehaus frei gemacht würden und das gesamte Regionalpolizei-Korps umziehe. Die Motion ist von einem Dutzend Einwohnerratsmitgliedern unterzeichnet. Wann sie im Rat behandelt wird, ist noch offen.

