Wohlen: FDP-Präsi Hoffmann tritt aus dem Einwohnerrat zurück

Wohlen FDP-Präsident Hoffmann tritt als Einwohnerrat zurück: «Ich will die dafür notwendige Zeit nicht mehr aufbringen» In der Wohler FDP-Fraktion kommt es Ende April zu einem Wechsel. Lionel Zingg rückt neu in den Einwohnerrat nach. Er ersetzt dort seinen Parteipräsidenten Thomas Hoffmann. 19.04.2022, 17.14 Uhr

Wohlens FDP-Präsident Thomas Hoffmann. zvg

Die Fraktion der FDP vermeldet einen Wechsel im Wohler Einwohnerrat. In einer Medienmitteilung gibt Parteipräsident Thomas Hoffmann am Mittwochnachmittag seinen Rücktritt aus dem Rat bekannt. Als Nachfolger rückt der 22-jährige Lionel Zingg an der Sitzung vom 25. April nach.

Thomas Hoffmann hat sich aufgrund seiner zeitlichen Belastung im Berufs- und Familienleben dazu entschlossen, den Sitz des Einwohnerrates abzugeben. Er habe eine Aufwand- und Ertrags-Analyse vorgenommen und setze die Prioritäten dort, wo er die grösste Wertschöpfung erfahre, heisst es in der Mitteilung.

Seit September 2013 brachte Hoffmann seine liberale Denkweise im Einwohnerrat ein. In den Jahren 2014 bis zu deren Integration in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) präsidierte er die Finanzkommission (Fiko) und war in den Jahren 2016 und 2017 gleichzeitig Mitglied in der GPK. Hoffmann erklärt:

«Wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Ich kann und will die dafür notwendige Zeit nicht mehr aufbringen. Das Beisitzen im Einwohnerrat überlasse ich anderen.»

Der 22-jährige Lionel Zingg rückt für die FDP in den Einwohnerrat nach. zvg

Da Werner Dörig, der als erster Ersatz auf der Wahlliste fungiert, ebenfalls auf das Amt verzichtet, rückt Zingg nach. Er ist in Wohlen als ehemaliger Präsident des Jugendrates und Organisator der Jugendsession bekannt. Zurzeit studiert Zingg Politik, Philosophie, Wirtschaft (PPE) in Luzern und arbeitet Teilzeit bei der Postlogistik im Innendienst in Mägenwil. (az/rib)