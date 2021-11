Thomas Hoffmann stellt Anfrage zur Steuerstruktur von Wohlen.

Wohlen FDP-Einwohnerrat fordert Antworten: Wie will Wohlen die Steuerstruktur verbessern? Einwohnerrat Thomas Hoffmann wendet sich mit fünf Fragen zur Steuersituation der vergangenen und kommenden Jahre an die Gemeinde Wohlen. 13.11.2021, 05.00 Uhr

Wohlen verzeichnete einen Zuzug von Personen mit eher tiefem Einkommen. Thomas Hoffmann hat nun fünf Fragen zur Steuerstruktur. Marc Ribolla

(13.07.2020)

In der Einwohnerratssitzung vom 18. Oktober war unter anderem die Steuerstruktur der Gemeinde Wohlen Thema. Was Thomas Laube, Bereichsleiter Finanzen und Ressourcen, damals sagte, beschäftigte Thomas Hoffmann. Der FDP-Einwohnerrat wendet sich nun mit einer Anfrage an Wohlens Exekutive. «Thomas Laube erklärte, dass Wohlen einen überproportionalen Zuzug von Personen mit eher tiefem Einkommen zu verzeichnen hat», leitet Hoffmann sein Schreiben ein.

Einerseits möchte er von der Gemeinde wissen, wie viele Personen in den Steuerkategorien zwischen 0 und über 1000 Franken von 2016 bis 2020 in Wohlen ihr Einkommen und Vermögen versteuert haben. Diese Angaben verlangt er in absoluten Zahlen sowie auch in relativen Prozentangaben. Andererseits interessiert sich Hoffmann dafür, welchen Anteil die genannten Kategorien am gesamten Steuerertrag der natürlichen Personen leisten.

Weiter fragt der Politiker: «Wie beurteilt der Gemeinderat die vorliegende Steuerstruktur und wie sieht aus seiner Sicht eine ‹gesunde› Steuerstruktur aus?» Zum Schluss verlangt Hoffmann eine Antwort darauf, welche Massnahmen in der Vergangenheit oder künftig ergriffen werden, um die Steuerstruktur Wohlens aus der Sicht des Gemeinderates zu verbessern.(az)