Seit fünf Generationen sind Breitschmids die Wohler Kaminfeger

Wohlen Familie Breitschmid feiert ein seltenes Jubiläum: Seit 140 Jahren sind sie die Wohler Kaminfeger Hansruedi Breitschmid ist Kaminfeger wie sein Vater, sein Grossvater und auch sein Urgrossvater schon. Nun tritt sein Sohn Rafael in die Fussstapfen und übernimmt den elterlichen Betrieb, um ihn in die fünfte Generation zu führen. Nathalie Wolgensinger 15.10.2021, 05.00 Uhr

Hansruedi Breitschmid tritt etwas kürzer, bleibt aber noch in der Firma, und Sohn Rafael übernimmt die Verantwortung für den Familienbetrieb. Valentin Hehli

Als Jakob Breitschmid 1881 sein Kaminfegergeschäft im Wohler Oberdorf gründet, wird in Russland Zar Alexander der Zweite ermordet und in Paris präsentiert man dem staunenden Publikum die von Edison entwickelte Glühlampe.

140 Jahre sind seither vergangen und vieles hat sich verändert. Firmengründer Jakob Breitschmid absolvierte seine Ausbildung in Bremgarten und gründete dann den eigenen Betrieb im Wohler Oberdorf. Die Aufträge waren damals rar: Er musste sich die Arbeit mit zwei weiteren Kaminfegern teilen. Hansruedi Breitschmid erzählt: «Mein Urgrossvater arbeitete zusätzlich noch als Dachdecker. Das war damals üblich, dass ein Kaminfeger zwei Berufe ausübte.»

Sein Markenzeichen: Der Handstand auf dem Kamin

1927 – Charles Lindberg gelingt als erstem Menschen die Alleinüberquerung des Atlantiks und Reichspräsident Paul von Hindenburg feiert seinen 80. Geburtstag – tritt Jakobs Sohn Ernst die Nachfolge im elterlichen Betrieb an. Hansruedi Breitschmid erinnert sich an ihn, er sei ein leutseliger Mann gewesen, der gerne für einen Spass zu haben war:

«Er liebte es, auf den Kaminen laut zu juchzen und damit die Frauen zu erschrecken.»

Ernst Breitschmid (ganz rechts) mit seinen Männern vor dem Dampfkessel der Färberei Schärer und Söhne in Anglikon, den es zu reinigen galt. Das Bild stammt etwa von 1930.

zvg

Zu seinem Markenzeichen gehörte ausserdem, dass er oben auf dem Kamin angekommen, einen Handstand vorführte. Weiter berichtet Hansruedi Breitschmid:

«Damals waren die Kaminfeger noch mit dem Velo unterwegs, später hatten sie dann einen Anhänger, in den sie das Werkzeug verstauten.»

Wer es abends nicht mehr nach Hause schaffte, der nächtigte bei der Kundschaft. Das sei meist im Stall der Bauersleute gewesen. Vorher aber wurde dem Kaminfeger ein Schnaps serviert, das war damals gang und gäbe.

Kost und Logis: Der Lehrling war Mitglied der Familie

Mit Willy Breitschmid ging 1962 die Verantwortung für das Familienunternehmen in die dritte Generation über. 1962 war das Jahr, in dem der Kalte Krieg ausbrach, die Kubakrise die Welt an den Rand des Atomkrieges brachte und die Beatles ihre erste Single aufnahmen.

Drei Generationen Breitschmid posieren 1963: Grossvater Ernst, Vater Willy und Sohn Hansruedi in voller Kaminfeger-Montur.

zvg

Willy Breitschmid erhielt vom Aargauischen Versicherungsamt nebst Wohlen und Anglikon auch noch die Gemeinden Büttikon und Uezwil zugeteilt. Nun war genügend Arbeit für ein Auskommen da. Sein Sohn Hansruedi begleitete seinen Vater oft bei der Arbeit. Er erzählt:

«Damals benutzte man eine Kerze oder eine Petrollampe, um den Kamin auszuleuchten.»

Für ihn habe früh festgestanden, dass er den elterlichen Betrieb übernehmen werde, erzählt Hansruedi Breitschmid. So gehörte er zu den neun Lehrlingen, die Willy Breitschmid zu Berufsmännern ausbildete. Diese hatten damals noch Kost und Logis bei ihrem Arbeitgeber. Das wiederum hiess für die Ehefrauen, dass sie täglich für eine hungrige Schar kochten.

Willy Breitschmid, der Vater von Hansruedi Breitschmid, übernahm 1962 den Betrieb. zvg

Nach der Ausbildung verdingte sich Hansruedi Breitschmid bei Berufskollegen in der ganzen Schweiz. Besonders gefallen hat es ihm im zürcherischen Zumikon. Er kommentiert verschmitzt: «Da wohnen ja keine armen Leute, das war eine spannende Zeit.»

1982 absolvierte er die Meisterprüfung und 1992 – Bill Clinton wird zum 42. Präsidenten der USA gewählt – übernahm er den elterlichen Betrieb. Zudem wurde er von den Gemeinden Tägerig, Dintikon und Ammerswil zum Kaminfegermeister, Feuerungskontrolleur und Feuerschauer gewählt.

Da sorgte der junge Willy Breitschmid für Aufsehen im Dorf. zvg

Der Zeitpunkt stimmt, Rafael Breitschmid übernimmt

Gemeinsam mit seiner Frau Flavia führt er seither den Betrieb und bildete, wie sein Vater schon, neun Lehrlinge aus. Die Ausbildung des Berufsnachwuchses liegt ihm am Herzen: Seit zwanzig Jahren ist er Obmann der Aargauer Kaminfegerlehrlinge und Mitglied der Prüfungskommission. Aber auch den Berufsalltag erlebte er als fordernd, galt es doch, mit dem grossen technischen Wandel Schritt zu halten. Nebst der Arbeit im eigenen Geschäft war der 66-Jährige Mitglied der Wohler Feuerwehr, während elf Jahren amtete er als Kommandant.

Mit Sohn Rafael übernimmt nun die fünfte Generation. Der 31-Jährige absolvierte die Ausbildung zum Haustechnikplaner, lernte im elterlichen Betrieb Kaminfeger und schloss das Studium zum Gebäudetechnikingenieur ab. Die vergangenen Jahre arbeitete er als Projektleiter Heizung, Lüftung und Kälte. Er erzählt:

«Früher konnte ich mir nicht vorstellen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Erst in den letzten Jahren reifte die Idee, und jetzt stimmt der Zeitpunkt.»

Drei Angestellte, ein Lehrling und der Chef auf dem Dach des Chappelehofs in Wohlen. zvg

Seine breite Ausbildung ermöglicht es ihm, den Betrieb mit drei Angestellten und einem Lehrling auf mehrere Standbeine abzustützen. Nebst den Kaminfegerarbeiten, der Brandschutzberatung und Feuerungskontrolle bietet er eine unabhängige Energieberatung an. Während dreier Tage in der Woche ist er zudem in den Kellern und auf den Dachböden der Kundschaft anzutreffen. Hansruedi und Flavia Breitschmid werden die nächste Zeit weiter mitarbeiten, allerdings in einem reduzierten Pensum. Rafael Breitschmid, der ehemalige Turner, schwärmt:

«Der Beruf ist vielseitig, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Das wissen viele Leute gar nicht.»

Auch er setzt auf den Berufsnachwuchs und wird weiterhin Lehrlinge ausbilden.

Rafael Breitschmid tritt in die Fussstapfen seines Urgrossvaters, der gerne am Kamin herumturnte. zvg

Den Breitschmids vertraut man. Das beweist allein schon die Tatsache, dass viele Kundinnen und Kunden dem Kaminfeger den Hausschlüssel unter die Fussmatte legen. Dies im Vertrauen darauf, dass sie ihr Daheim später wieder so antreffen, wie sie es verlassen haben. Nur eben mit überprüfter Heizung und sauberem Kamin.