Der Wohler Herbstmarkt kann endlich wieder stattfinden.

Wohlen Erster Herbstmarkt seit zwei Jahren auf der Bünzstrasse: «Ich hoffe, die Autofahrer haben Verständnis» Dreimal musste der Wohler Warenmarkt, der traditionell im Mai und Oktober stattfindet, pausieren. Am Montag, 18. Oktober, zwischen 9 und 18 Uhr kann er endlich wieder stattfinden. Ganz ohne Einschränkungen. Marktchefin Iren Wietlisbach freut sich. Andrea Weibel 16.10.2021, 05.00 Uhr

Am Montag, 18. Oktober, kann der Wohler Herbstmarkt entlang der Bünzstrasse endlich wieder durchgeführt werden. Und zwar ganz ohne Einschränkungen.

Bild: Christian Breitschmid (15. Oktober 2018)

Gute Nachrichten: 80 bis 85 Marktstände werden am Montag wieder die Bünzstrasse in eine Wunderwelt verwandeln. Es gelten weder Einbahnregime noch Maskenpflicht. «Natürlich bieten wir Desinfektionsmittel an, aber sonst gibt es für den Markt keine Einschränkungen», freut sich Marktchefin Iren Wietlisbach, Mitarbeiterin der Regionalpolizei Wohlen.