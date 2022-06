Ausstellung Elektrische Fahrzeuge sorgten für spannende Gespräche beim ersten Wohler Autosalon im Schüwo-Park Die erste grosse Freiämter Autoausstellung im Schüwo-Park in Wohlen bot mit 70 ausgestellten Neuwagen während dreier Tage für alle Bedürfnisse etwas. 12.06.2022, 20.01 Uhr

Die Auto-Ausstellung im Schüwo-Park in Wohlen von der AGVS Aargau. Chris Regez

Im Zentrum stand das immense Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten an den neuen Antriebstechnologien. Mit ihren Fragen waren sie während der drei Messetage bei den Ausstellern in der Halle des Schüwo-Parks in Wohlen an der richtigen Adresse.