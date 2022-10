Wohlen: Einwohnerrat sagt klar Ja zum Budget 2023

Wohlen Einwohnerrat stösst umstrittenen Budgetentscheid um: Der Sternensaal erhält seine 15'000 Franken doch noch Innerhalb von rekordverdächtigen zwei Stunden hiess der Wohler Einwohnerrat das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 113 Prozent gut. Keine Chance hatte der Antrag der Mitte, den Beitrag an die Landammannfeier für Regierungsrat Jean-Pierre Gallati um die Hälfte zu streichen. Marc Ribolla und Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 17.10.2022, 21.55 Uhr

Ein kleiner Beitrag führte zu grossen Diskussionen: Der Sternensaal erhält den jährlichen Beitrag von 15'000 Franken doch noch, der Einwohnerrat hiess den Antrag gut. Marc Ribolla (18.2.2020)

Das hatte man nun wirklich nicht erwartet: Innert bloss zwei Stunden winkte der Wohler Einwohnerrat am Montagabend das Budget 2023 durch und dies in seltener Harmonie. Simon Sax (GLP), der Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, wies in seiner einleitenden Stellungnahme darauf hin, dass die Diskussionen in der Kommission kontrovers waren und sich eine knappe Mehrheit zu einem Ja zum gemeinderätlichen Vorschlag durchringen konnte. Eine Steuerfusserhöhung sei aber unausweichlich, blickte er in die Zukunft.